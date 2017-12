Grupo Galaxy quer construir casino em Boracay

Tem uma das praias de areia branca mais famosas do mundo e dentro de alguns anos poderá tornar-se também num dos principais destinos de jogo das Filipinas. O grupo Galaxy Entertainment está em negociações com o governo filipino para a criação de um resort integrado em Boracay. O grupo liderado por Lui Che-woo está disponível para investir até 500 milhões de dólares norte-americanos na construção do empreendimento.

A operadora de jogo Galaxy Entertainment Group planeia investir até 500 milhões de dólares norte-americanos na construção de um resort integrado nas Filipinas, anunciou a concessionária de jogo na sexta-feira. A informação foi ainda confirmada pela entidade reguladora do jogo nas Filipinas, a PAGCOR.

O grupo Galaxy Entertainment, em parceria com a empresa local Leisure and Resorts World Corp, estão a tentar obter autorização para a criação de um resort integrado na ilha de Boracay, um dos principais destinos turísticos do centro do arquipélago. O empreendimento deve envolver um investimento de entre 300 a 500 milhões de dólares norte-americanos, disse Alfred Lim, presidente da Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR), em declarações à agência Reuters.

Famosa pela vida nocturna e por uma das praias de areia branca mais extensas do mundo, a pequena ilha de Boracay é o destino mais famosos e mais visitado das Filipinas: “Vai ajudar a melhorar o nosso sector do turismo. O projecto visa apostadores estrangeiros, promotores de jogo e jogadores VIP”, adiantou Lim.

O resort integrado deverá começar a operar num período de três anos após o projecto receber luz verde das autoridades de Manila, complementou o presidente da PAGCOR. Responsáveis do grupo Galaxy Entertainment e do Leisure and Resorts World estiveram reunidos com o presidente Rodrigo Duterte para discutir o plano.

“Como sabe, as relações entre a República Popular daa China e as Filipinas têm vindo a melhorar. O grupo K Wah e o Galaxy gostariam de chamar a si um papel de destaque na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e acreditamos firmemente que as Filipinas têm grande potencial e oferecem oportunidades atractivas”, disse Francis Lui, director executivo do grupo Galaxy, numa resposta por e-mail enviada à agência Reuters.

A Galaxy tinha adiantado recentemente que estava a tomar o pulso a oportunidades fora de Macau. As receitas brutas do sector do jogo nas Filipinas cresceram doze por cento para os 88 mil milhões de pesos na primeira metade do ano, face ao período homólogo do ano passado. O crescimento dos proveitos do sector foi impulsionado pelo crescimento das apostas depositadas por apostadores VIP oriundos sobretudo da República Popular da China e da Coreia do Sul.

Os casinos das Filipinas, que têm uma das regulações de jogo mais liberais do Continente asiático, deverão gerar receitas brutas de entre 155 e 160 mil milhões de pesos no exercício financeiro de 2017.

O crescimento fica em parte a dever-se à melhoria das relações entre Manila e Pequim. No ano passado, Rodrigo Duterte colocou de lado o diferendo territorial que opunha as Filipinas e a República Popular da China no que diz respeito à soberania sobre parto do Mar do Sul da China em detrimento das relações com aquele que era até à altura o seu grande aliado, os Estados Unidos da América.