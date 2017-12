Governo já concluiu versão preliminar da Lei do Hino  

A garantia foi dada no sábado por Sónia Chan. A secretária para a Administração e Justiça adiantou que o Executivo já deu por concluída uma versão preliminar da Lei do Hino Nacional. A governante esclareceu ainda que o Governo tenciona terminar os trabalhos internos de análise do diploma, que vai ser anexado à Lei Básica, o mais tardar até ao final de Janeiro.

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, afirmou, no sábado, que o Governo já tem em mãos uma versão preliminar da proposta de lei relativa à aplicação da nova Lei do Hino Nacional da República Popular da China adaptada ao território.

“A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) encontra-se a finalizar os procedimentos legislativos da Lei do Hino Nacional”, indicou Sónia Chan, citada num comunicado oficial, dando conta de que a DSAJ dispõe já de “uma versão preliminar” e que “prevê finalizar os trabalhos internos até Janeiro”.

Ao contrário da vizinha Hong Kong, onde recentemente o hino chinês foi vaiado em jogos de futebol, em Macau não há registo de manifestações públicas de desrespeito. Não obstante, aquando da apresentação de propostas para a adaptação da Lei do Hino Nacional da República Popular da China às duas Regiões Administrativas Especiais, Sónia Chan sublinhou ser “necessário precaver” esse tipo de situações.

No mesmo sentido pronunciou-se então o Procurador de Macau, Ip Song Sang, que afirmou concordar com a adopção da lei no território, mas escusou-se a comentar se a sua violação merece penas de prisão, defendendo ser preciso “ponderar como aplicar”.

As propostas para incluir a recém-adoptada Lei do Hino Nacional da China nos anexos das Leis Básicas de Macau e Hong Kong, que regulam as leis nacionais a aplicar nas duas Regiões Administrativas Especiais, foram submetidas na sessão legislativa bimensal do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN, parlamento), no final de Outubro, e adoptadas, posteriormente, em 4 de Novembro.

Um aviso do Chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, publicado em 28 de Novembro em Boletim Oficial, informa da publicação da decisão do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional relativa ao aditamento da lei nacional ao Anexo III da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

A Lei Básica da RAEM estabelece que “as leis nacionais [da China] não se aplicam na Região Administrativa Especial de Macau, salvo as indicadas no Anexo III”. Essas são então “aplicadas localmente mediante publicação ou acto legislativo” de Macau, cabendo ao Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional o poder de aumentar ou reduzir o elenco das leis aí referidas.

A Lei do Hino Nacional proíbe que este seja utilizado, “ainda que de forma dissimulada, em marcas ou publicidade comercial, ou em ocasiões inadequadas como cerimónias fúnebres privadas”, bem como “música de fundo em local público, entre outros”.

A versão em vigor desde 1 de Outubro já contemplava sanções para o desrespeito ao hino chinês, que variavam entre detenção por um máximo de 15 dias até processos penais “mais severos”, não especificados. No entanto, também em 4 de Novembro, a Assembleia Popular Nacional aprovou alterações que se traduziram num endurecimento das penas, prevendo até três anos de prisão.

O hino chinês, composto nos anos 1930 e conhecido como a “Marcha dos Voluntários”, foi elevado ao seu estatuto actual após a instauração da República Popular em 1949, ainda que durante a Revolução Cultural tenha sido proibido e substituído pela popular melodia “O Leste é Vermelho”, que exalta Mao Zedong.