Entre Janeiro e Outubro registaram-se 16 novos casos de HIV  

Entre Janeiro e Outubro, a Direcção dos Serviços de Saúde registou 16 novos casos de infecção pelo vírus VIH (vírus da imunodeficiência adquirida) em residentes locais. Durante os primeiros nove meses do ano, a Comissão de Luta Contra a SIDA recolheu um total de 14.258 seringas ao abrigo do programa de troca de seringas. Estes números foram apresentados no decorrer da segunda reunião de trabalho deste ano da Comissão de Luta Contra a SIDA, que decorreu na quinta-feira passada, e transmitidos aos órgãos de comunicação social em comunicado.

Para o próximo ano, os membros da Comissão pretendem reforçar o trabalho de divulgação relativo à prevenção da SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) com vista a alcançar os objectivos estabelecidos pela ONUSIDA. Estes indicam que, em 2020, 90 por cento das pessoas infectadas devem estar diagnosticadas, destas, 90 por cento devem estar em tratamento e, deste grupo, 90 por cento devem ter uma carga viral indetectável, não podendo assim infectar terceiros. Entre as medidas para o próximo ano conta-se a elaboração de panfletos sobre educação sexual destinados aos pais, para que possam transmitir conhecimentos responsáveis aos seus filhos.