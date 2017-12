Dragon Corp quer casino flutuante de portas abertas em 2021

A Dragon Corporation pretende inaugurar o casino flutuante que se encontra a ser construído na Noruega em meados de 2021, segundo anunciou o portal Macau News Agency. De acordo com a publicação, o director executivo da Dragon Corporation referiu que o casino-hotel será desenvolvido a partir de fundos recolhidos através de um processo de oferta inicial de uma nova moeda.

Segundo a Macau News Agency, a iniciativa prevê que sejam angariados mais de 400 milhões de dólares norte-americanos, correspondentes a cerca de 3,21 mil milhões de patacas: “A maior parte do dinheiro angariado irá ser guardado como reserva para que esta plataforma subsista, enquanto que o resto será utilizado para financiar o casino”, referiu Chakrit Ahmad, CEO da Dragon Corporation.

O casino Dragon Pearl foi descrito como um casino flutuante que se encontra “estático, ancorado, amigo do ambiente e sem dinheiro”, sendo que a empresa irá apenas aceitar moeda virtual.

Chakrit Ahmad acrescentou ainda que o processo para obter as respectivas licenças de jogo “irá demorar algum tempo”, mas que a futura propriedade, a ser instalada na zona dos lagos Nam Van será “a única do género”, contando com 16 mil metros quadrados na área de jogo e cerca de 400 quartos de luxo no hotel.