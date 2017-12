Diversidade gastronómica acrescenta sabor ao grande ecrã

A fusão de sabores e técnicas gastronómicas ocidentais e orientais que estão na origem da gastronomia macaense e a grande diversidade de culturas gastronómicas que é possível encontrar no território encontram reflexo na programação da segunda edição do Festival Internacional de Cinema do território. A Comissão Organizadora do certame não quer deixar em claro a inclusão de Macau na rede das cidades criativas da UNESCO no domínio da gastronomia e incluiu, pela primeira vez na ainda breve história do evento, uma apresentação especial de dois filmes que têm como pano de fundo narrativas em que a comida adquire uma importante preponderância.

A iniciativa não é, de resto, uma novidade em termos de festivais de cinema. Vários festivais de cinema europeus decidiram seguir o exemplo da Berlinale e criaram secções dedicadas à culinária ao longo dos últimos anos. O director artísitico do Festival Internacional de Cinema de Macau adiantou à revista Variety que se sentiu impelido a criar uma secção dedicada à gastronomia quando soube que o território foi incluído pela UNESCO na rede das cidades criativas.

As escolhas de Goodridge caíram sobre “The Last Recipe”, do Japão, e “C’Est La Vie”, realizado pelos franceses Eric Toledano e Olivier Nakache. Em “C’Est La Vie”, a performance e os conhecimentos de um chefe são colocados à prova quando um casamento para o qual ele é incumbido de cozinhar se transforma numa catástrofe. Em “The Last Recipe”, um cozinheiro com uma memória gustativa extraordinária é desafiado a criar um banquete com 112 pratos em honra do Imperador japonês no âmbito de uma visita de Hirohito à Manchúria, quando a região se encontrava sob domínio japonês e se denominava Manchukuo.

O festival apresenta este ano uma outra ligação entre cinema e gastronomia. Michelle Yeoh, convidada de honra do certame, brilhou recentemente em “Final Recipe”, um filme realizado por Gina Kim. Passado em Xangai, a película narra a história de um jovem cozinheiro que tem que impressionar a apresentadora de um conceituado programa televisivo para salvar o pequeno restaurante da família.

Os restaurantes e as lojas tradicionais de Macau são, de resto, locais que deixam bem patente a variedade de tradições gastronómicas que é possível encontrar no território. Para além das várias emanações da gastronomia chinesa, não é difícil encontrar pratos e sabores de locais tão distintos como Portugal, a Índia, o Vietname, a Birmânia, o Brasil, o Nepal ou mesmo a longínqua argentina.