Direcção do Instituto Cultural demite-se. Cecília Tse é a nova presidente

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura nomeou Cecília Tse para a liderança do Instituto Cultural, depois do antigo presidente, Leung Hio Ming e do vice-presidente, Chan Peng Fai, terem apresentado a demissão na quinta-feira. Em causa, as contratação irregular de funcionários através do expediente do regime de aquisição de serviços, prática denunciada em Março último num relatório do Comissariado Contra a Corrupção.

O presidente do Instituto Cultural (IC), Leung Hio Meng, e o vice-presidente, Chan Peng Fai, apresentaram a demissão, depois de terem sido suspensos por contratação irregular de trabalhadores para o organismo, foi na quinta-feira anunciado.

Os pedidos de cessação das comissões de serviço apresentados por Leung e Chan foram aceites, com efeitos imediatos, de acordo com um comunicado oficial do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau.

Alexis Tam propôs já ao Chefe do Executivo a nomeação de Cecília Tse Heng Sai para a presidência do organismo. Cecília Tse Heng Sai era, até agora, sub-diretora da Direcção dos Serviços de Turismo.

Entre 2010 e 2015, 94 pessoas foram admitidas irregularmente no Instituto Cultural através do expediente do regime de aquisição de serviços.

As contratações ilegais foram divulgadas em Março último num relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que indicou que o Instituto Cultural “recorreu ao modelo da aquisição de serviços para contornar sistematicamente o regime legal de recrutamento centralizado e concurso público”, sem a autorização do secretário da tutela, Alexis Tam.

“Além disso, o Instituto Cultural adoptou só a análise curricular e a entrevista na selecção dos candidatos, sem obter a necessária autorização daquele secretário para a dispensa das provas de conhecimentos”, o que constituiu “uma usurpação do poder do órgão superior no âmbito da gestão de pessoal”, acrescentou o Comissariado Contra a Corrupção no relatório publicado em Março.

Este caso deu origem a um procedimento disciplinar contra Leung Hio Ming e Chang Peng Fan por “indícios de violação de deveres gerais e específicos legais”.

A mesma medida foi também aplicada ao anterior presidente do Instituto Cultural, Guilherme Ung Vai Meng, substituído em Fevereiro deste ano por Leung Hio Meng.

Em resultados dos processos disciplinares instaurados a Ung, Leung e Chan, na sequência do relatório do Comissariado Contra a Corrupção, foram aplicadas penas de suspensão de 60, 45 e 10 dias, que levaram agora à apresentação do pedido de demissão por Leung Hio Meng e Chan Peng Fai.

O secretário acrescentou esperar, com a nomeação de Cecília Tse Heng Sai, repor a credibilidade que afetou o Instituto Cultural e introduzir uma nova e diferente dinâmica na gestão do organismo.