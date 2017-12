Creutzfeldt-Jakob: Mulher de 60 anos poderá ter contraído a doença

Desde quinta-feira que se encontra internada no Centro Hospitalar Conde de Sāo Januário uma mulher de 60 anos. A idosa poderá ter contraído a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma patologia de foro neurológico que se caracteriza por demência progressiva, convulsōes irregulares e visāo turva.

Uma residente de Macau de 60 encontra-se internada em estado grave no Centro Hospitalar Conde de Sāo Januário (CHCSJ) por suspeita de ter contraído a doença de Creutzfeldt-Jakob, informou a Direcção dos Serviços de Saúde em comunicado na passada sexta-feira. A condiçāo, também conhecida como encefalopatia esponfigorme transmissível, é caracterizada por demência progressiva, ataxia, convulsōes irregulares e visão turva.

A paciente foi internada no Centro Hospitalar Conde de São Januário na passada quinta-feira e após ter sido submetida a um electroencefalograma, entre outros exames, os Serviços de Saúde consideram que “a probabilidade da mulher ter contraído a doença de Creutzfeldt-Jakob é muito elevada”.

Em Outubro último, durante uma estadia no Estados Unidos da América, a paciente começou a manifestar sintomas como hemiparesia, espasmos musculares, diminuiçāo da força muscular dos membros e dificuldade de fala, entre outros, que progressivamente se foram agravando. Desde entāo, a doente tem recorrido a assistência médica nos Estados Unidos da América, em Zhongshan, na China continental, e também em Hong Kong, mas sem que se registem melhorias no seu estado clínico. Segundo adiantam também os Serviços de Saúde, a mulher nāo tem histórico familiar de doenças semelhantes, nem foi submetida a transfusōes de sangue ou intervençōes cirúrgicas.

De acordo com a explicaçāo avançada pela Direcção dos Serviços de Saúde, a doença de Creutzfeldt-Jakob divide-se em dois tipos: DCJ clássica e variante da DCJ. Esta última está relacionada com produtos bovinos oriundos de animais infectados com encefalopatia espongiforme. Pelo contrário, a doença de Creutzfeld-Jako clássica nāo tem qualquer relaçāo com produtos bovinos e encontra-se, por sua vez, subdividida em três tipos: esporádico, genérico e iatrogénico. Os Serviços de Saúde nāo especificaram de que variante da doença se suspeita de que a paciente padeça.

No mesmo comunicado, é ainda explicado que a “a maioria dos pacientes morre no prazo de um ano após o aparecimento dos sintomas” e que “para a confirmaçāo da doença é necessário realizar um exame anatomopatológico do tecido cerebral o que só acontece após a morte”. A taxa de incidência da doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica a nível internacional é de 1 a 1,5 casos por cada milhāo de habitantes. Em Macau, foi registado um caso de Creutzfeldt-Jakob esporádica em 2012: “É provável que as medidas de esterilização normais nāo possam inactivar completamente os priōes infecciosos da doença de Creutzfeldt-Jakob, mas essas substâncias infecciosas estāo presentes principalmente no cérebro e na medula espinhal do paciente. Os outros tecidos geralmente nāo sāo contagiosos ou sāo de muito baixa infectividade”, explicam os Serviços de Saúde, ressalvando que “os contactos gerais nāo propagam a doença”.