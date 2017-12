Congolês Junior Maximus é o novo campeão africano de boxe

O congolês Junior Maximus sagrou-se, no sábado, campeão africano de boxe em pesos pesados, ao derrotar o marroquino Faïsal Arrami, num combate realizado na cidade da Praia, em Cabo Verde.

Numa luta aguardada com grande expectativa e apelidada de “a guerra dos reis de África”, Junior Maximus, natural da República Democrática do Congo, mas residente na Alemanha, foi melhor no cômputo dos dez assaltos e levou o cinturão de pesos pesados da União Africana de Boxe.

Em declarações aos jornalistas ainda dentro do ringue, montado no gimnodesportivo Vavá Duarte, o congolês, de 34 anos, reconheceu que foi uma luta “muito dura”, perante um adversário “muito forte” e com muita experiência.