Com financiamento de quatro junkets, Dragon Corp assegura mais de metade do montante que se propôs angariar   

A adesão de quatro empresas de promoção de jogo à oferta inicial de moeda lançada pela Dragon Corp. garantiu à empresa mais de metade do montante global que se propôs angariar. Assim, dos 500 milhōes de dólares norte-americanos, 265 milhōes estão já assegurados para financiar a construçāo de um casino flutuante que apenas vai aceitar a nova moeda virtual.

A empresa local Dragon Corp. já garantiu o envolvimento de quatro empresas de promoção de jogo na oferta inicial de moeda com que se propõe lançar uma nova designação monetária virtual. No total, os quatro junkets comprometeram-se a avançar com 265 milhōes de dólares norte-americanos, qualquer coisa como 2,1 mil milhōes de patacas.

Este valor corresponde a mais de metade do montante global que a companhia se propôs angariar com a iniciativa: 500 milhōes de dólares norte-americanos ou mais de quatro mil milhōes de patacas. O dinheiro destina-se a financiar parcialmente um casino flutuante que se encontra em construçāo na Noruega.

A confirmaçāo da inclusão no negócio das quatro empresas de promoção de jogo, cujos nomes nāo sāo mencionados, foi avançada à agência Reuters por Chakrit Ahmad, director executivo da Dragon Corp e da Wi Holding, a empresa responsável pela encriptaçāo da nova moeda virtual.

De acordo com a proposta vista pela Reuters, a Dragon Corp. vai utilizar como modelo de negócio uma tecnologia de “blockchain” para evitar os custos do processamento de crédito geralmente envolvidos na indústria dos junkets. O uso desta tecnologia significa um custo de transacçāo na ordem de um por cento, em vez dos habituais cinco a sete por cento praticados por outras operadoras.

“Nós oferecemos uma soluçāo melhor, mais conveniente e mais eficiente em termos de custos para eles. Se eles [os jogadores] quiserem trocar os seus ganhos em moedas correntes e levá-las consigo, eles sāo livres de o fazer. Mas muito provavelmente eles vāo querer regressar às moedas digitais”, disse Ahmad em declaraçōes à agência Reuters.

A oferta inicial de moeda pela Dragon Corp. surge numa altura em que o Governo Central se encontra a apertar o cerco às criptomoedas. Porém, Chakrit Ahmad garantiu à Reuters que este negócio nāo será afectado pelas políticas chinesas, uma vez que muitos investidores sāo provenientes de Hong Kong, de Macau, do Japāo, da Coreia do Sul e da Rússia. Opinião diferente foi partilhada por um consultor de jogo em Macau ouvido pela Reuters e que preferiu manter o anonimato “devido à sensibilidade do assunto”: “[Este negócio] é claramente pensado para os jogadores da China continental que perfazem 90 por cento do volume de jogo, dando-lhes uma forma digital de contornar os controlos cambiais do país”, disse a fonte.

Em Setembro último, a Autoridade Monetária de Macau emitiu uma nota na qual alertava para os riscos inerentes aos investimentos em criptomoedas e aconselhava as instituiçōes bancárias locais a “nāo intervirem, directa ou indirectamente, em quaisquer actividades ou prestaçāo de serviços financeiros relacionados com este tipo de soluções financeiras”.

Ainda à agência Reuters, Chakrit Ahmad avançou que a Dragon Corp. previa arrancar com as suas operaçōes em Macau e também no Vietname e no Camboja respectivamente no primeiro trimestre do próximo ano e já em Janeiro próximo.