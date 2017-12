O Chefe do Executivo manteve, na passada quinta-feira, um encontro com Shen Haixiong, membro do Comité Permanente de Guangdong e director do Departamento de Propaganda do Partido Comunista Chinês da vizinha província continental. No âmbito da reunião, que se realizou na Sede do Governo da RAEM, foram trocadas impressões e ideias sobre o reforço da cooperação entre as duas regiões, nomeadamente nas áreas das indústrias culturais e nos laços culturais e linguísticos entre Macau e Guangdong.

