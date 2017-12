Borussia de Dortmund despediu Peter Bosz e contratou Peter Stoeger  

O treinador holandês Peter Bosz deixou o comando técnico do Borussia Dortmund, que contratou o austríaco Peter Stoeger, anunciou ontem o sétimo classificado da Liga alemã de futebol, na sequência dos maus resultados da equipa.

No sábado, o Dortmund perdeu na receção ao Werder Bremen, por 2-1, naquele que foi o 12.º jogo sem vencer entre campeonato e Liga dos Campeões [sete derrotas e cinco empates].

O clube do internacional português Raphaël Guerreiro, que ocupa o sétimo lugar da Bundesliga, foi eliminado na fase de grupos da ‘Champions’.

Bosz, de 54 anos, sucedeu no início da época a Thomas Tuchel, depois de ter levado o Ajax ao segundo lugar no campeonato holandês e à final da Liga Europa. Antes, tinha orientad o Vitesse e o Maccabi de Telavive.

O sucessor do holandês vai ser Peter Stoeger, de 51 anos, que foi despedido no dia 3 de Dezembro do Colónia, depois de não ter vencido nenhum dos primeiros 14 jogos da Bundesliga.

O antigo futebolista austríaco orientava o Colónia desde 2013, tendo ainda treinado Áustria Viena, First Viena e Grazer.