“Bitchboy” conquista júri do 8º Sound & Image Challenge

Sílvia Gonçalves

“Bitchboy”, do realizador sueco Måns Berthas, conquistou os prémios de Melhor Filme e de Melhor Ficção, na 8.ª edição do Sound & Image Challenge International Festival. O prémio Identidade Cultural de Macau foi para a curta-metragem “Smell the Smell”, do realizador local Chu Hio Tong. Já a escolha do público recaiu sobre a película “56”, do espanhol Marco Huertas.

A directora do Sound & Image, Lúcia Lemos, mostrou-se ontem satisfeita com a presença de 16 realizadores no evento que durante quatro dias apresentou 44 curtas em competição, entre o Teatro D. Pedro V e o Cinema Alegria. A também coordenadora da Creative Macau – entidade que organiza o festival de curtas-metragens – ressalta a parceria com o festival “Curtas”, de Vila do Conde, que, pela primeira vez, integrou o cartaz, com a sessão “Cinema Expandido” e curadoria de Miguel Dias.

Com 44 curtas em competição na secção “Shorts”, a obra escolhida pelo júri na edição que ontem terminou foi “Bitchboy”, do realizador sueco Måns Berthas, que arrecadou o prémio de Melhor Filme do Festival, mas também o de Melhor Ficção. O prémio de Melhor Documentário foi para “Nobody Dies Here”, do realizador francês Simon Panay. Produzida na Índia, a curta “Schirkoa”, de Ishan Shukla, grangeou o galardão para Melhor Animação da 8ª edição do festival. Na mesma categoria foi ainda atribuída uma menção honrosa ao filme chinês “Revelation: the City of Haze”, de Qichao Mao.

O prémio Identidade Cultural de Macau, para o qual estavam quatro curtas nomeadas, foi para “Smell the Smell”, de Chu Hio Tong. Cheang Ka Wo, com o filme “Soul Walker”, levou para casa o prémio Melhor Entrada Local. O Prémio Escolha do Público seguiu para “56”, do espanhol Marco Huertas. Já na categoria “Volume”, que distingue o melhor vídeo musical, o distinguido foi “Square”, do realizador local Choi Ian Sin.

“Estamos imensamente satisfeitos com o resultado, e também com o testemunho dos 16 realizadores que conseguiram vir a Macau. Isto é um contributo e uma recompensa bastante grande para nós, para o projecto. N-ao podemos falar ainda em indústria de cinema, ainda não há indústria mas já há muita gente a trabalhar nisto, nesta área, acho que é muito bom”, considerou ontem Lúcia Lemos, nas últimas horas da 8ª edição do Sound & Image, à qual foram inicialmente submetidas 4607 curtas-metragens, recordou a directora do festival.

Lúcia Lemos assinalou ainda a participação do festival “Curtas”, de Vila do Conde, na sessão “Cinema Expandido”, em que foram projectados alguns do melhores filmes das edições de 2016 e 2017 do festival, numa iniciativa com curadoria de Miguel Dias: “Foi a primeira vez e foi muito importante na medida em que já é um festival com 25 anos. E o facto de haver esta confiança, este reconhecimento, o facto de eles confiarem em nós tem um grande significado, pela seriedade que o nosso festival representa”, assinalou, por fim, a coordenadora da Creative Macau.