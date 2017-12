Aumento significativo das multas para infracções no sector da construção civil  

A Comissão Executiva do Conselho Permanente de Concertação Social (CECPCS) vai propor multas cinco vezes mais elevadas para as infracções ao regulamento de Higiene e Segurança no Trabalho que se aplicam nos estaleiros de construcção do território, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Já para o regime sancionatório, cujas multas variam actualmente, e consoante a gravidade das infracções, entre as 1000 e as 15 mil patacas, a CECPCS pede aumentos substanciais. De acordo com a emissora pública de radiodifusão, o coordenador do organismo, Wong Chi Hong espera ainda aumentar o número de inspectores encarregados de fiscalizar os estaleiros de construcção, como forma de melhorar as condições dos trabalhadores no sector. O também director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) quer mais profissionais especializados em Higiene e Segurança no trabalho nos locais onde decorrem trabalhos de construção civil.

