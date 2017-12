Alemão Udo Kier recebe Prémio Carreira

O actor alemão Udo Kier vai ser distinguido esta semana em Macau com o Prémio Carreira no âmbito da segunda edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Atribuição de Prémios. Com um currículo em que se incluem papéis em mais de duas centenas de filmes, Kier é um dos actores europeus ainda no activo com um percurso mais longevo à frente das câmaras.

Na recta inicial da carreira, Kier esteve associado a papéis em películas de terror e a filmes de género que variavam em termos de foco do cinema de nicho, ao cinema mainstream, passando pela sétima arte como linguagem de afirmação artística.

Udo Kier em produções como “Spermula”, “Oi Erotomaneis” ou “Andy Warhol’s Frankenstein”. Na década de 70, o veterano actor alemão participou ainda no filme erótico “A História de O” ou no clássico de terror “Suspiria”, assinado por Dario Argento.

Desde então, Kier construiu uma carreira que se dividiu pela Europa e por Hollywood e que se espalhou tanto pela televisão, como pelo grande ecrã (“Berlin: Alexanderplatz,” “Scooby Doo! Mystery Incorporated”).

Entre os papéis que desempenhou em Hollydow, incluem-se participações em filmes como “Ace Ventura: Detective Animal,” “Blade” ou “Armageddon”. O veterano actor germânico esteve recentemente na China a filmar “Iron Sky: The Coming Race”, uma produção milionária sino-europeia que deve chegar às salas de cinema no próximo ano.

Em Macau, o trabalho de Udo Kier vai estar em destaque com um dos últimos projectos em que o actor alemão participou, “Brawl in Cell Block 99”, da autoria do realizador S. Craig Zahler. O filme faz parte das escolhas do Festival para a secção “Adagas Voadoras”: “Com os papéis de destaque que desempenhou em “Brawl in Cell Block 99” e em “Downsizing”, somos lembrados uma vez mais de quão único e brilhante é Udo Kier. Ele ainda tem muitos filmes para gravar, por isso estamos muito entusiasmados com a possibilidade de ele poder estar em Macau por meia dúzia de dias e de celebrar connosco”, sublinhou Mike Goodrigdge, director artístico do IFFAM.