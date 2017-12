“A tecnologia está a contribuir para o nosso isolamento”

… e, de certo modo, a forçar uma concepção de divertimento que é cada vez mais individual e menos colectiva. Quase oito anos depois de ter lançado “O Lúdico na História do Oriente Português”, Cândido de Azevedo volta a olhar para a forma como as comunidades asiáticas de matriz portuguesa se divertiram ao longo dos séculos. O antigo docente do Instituto Politécnico de Macau, agora coordenador da Área de Apoios Socioculturais e Filantrópicos da Fundação Rui Cunha, apresenta ao final da tarde de hoje “Macau. Cinco Séculos de Divertimento”, uma obra abrangente que aborda todas as manifestações – físicas, espirituais ou intelectuais – que trouxessem prazer, emoção e alegria ao corpo. Como em muitas outras circunstâncias, também no domínio da diversão, portugueses e chineses coexistiram secularmente sem quase nunca interagirem. A grande excepção é preconizada pelo desporto. Cândido de Azevedo em grande entrevista.

Entrevista e fotografia: Marco Carvalho

PONTO FINAL: O livro que hoje lança em Macau é quase uma sequela do trabalho que lançou há quase uma década, “O lúdico na Historia do Oriente Português”, ainda que centrada apenas em Macau. Como é que Macau se divertia antes dos casinos? Antes dos casinos, mas não necessariamente antes do jogo…

Cândido de Azevedo: Dado que focou a obra anterior, talvez seja bom fazer um pequeno esclarecimento. Aquela obra monumental referia-se a todo o Oriente Português. Para além de Macau, andei pelos arquivos da Índia, de Malaca. Até às Maldivas fui, que foram uma possessão portuguesa, como sabe. Fui a Timor, a Solor e a vários outros locais. O livro que refere acabou por ser um livro muito grande, muito consistente, uma obra de excelência que até ganhou um prémio internacional, mas acontece que as pessoas de Macau não estavam para ler um monstro daqueles. Muitas instituições, muitas pessoas disseram-me na altura: “Tira aí Macau e faz uma coisa mais pequena para conhecermos melhor a realidade de Macau. Estamos em Macau, é a nossa terra”. O livro foi escrito em 2001 e foi lançado em 2010. Desde então tenho vindo a amadurecer esta ideia e tenho vindo a recolher mais elementos que, entretanto, foram surgindo. Como sabe a história é como uma teia de uma aranha. Está sempre a crescer, há sempre elementos que surgem, há sempre coisas novas: pega-se numas coisas e vão-se encontrar outras. E assim foi. Passei mais uma horas em arquivos e em bibliotecas e fui encontrando mais coisas, nomeadamente jogos locais jogados pelos chineses. Tentei apanhar a descrição desse tipo de jogos e foi assim que surgiu o livro. Não lhe posso dizer que foi um ano de investigação, porque desde que me sugeriram a ideia que fui acrescentando informação à que tinha. O livro parte do que foi a tese de doutoramento, acrescida de mais elementos e mais actuais. Para estudarmos a história do divertimento, temos que acompanhar a história da humanidade, praticamente. Os portugueses chegaram a Macau em 1557. Estamos no período barroco. Este é um período de ostentação, de uma distinção quase visual entre classes. O povo de Macau era muito pouco. Macau era constituída por três povoaçõeszinhas, ali para os lados de Mong Há, do Patane e do Templo de A-Má, tinha os seus divertimentos ligados às suas festividades, tinha os seus jogos, tinha o seu prazer atávico. Há medida que a cidade cresceu, este tipo de circunstancias foram migrando dessas aldeias para dentro da cidade. A cidade crescia e a classe europeia, a classe dominante, precisava de criados, precisava de ajudantes e de trabalhadores – de marinheiros essencialmente – e esses jogos foram chegando ao seu conhecimento. Esse divertimento estava bem patente em vários locais de Macau, sobretudo no que diz respeito às manifestações que antecedem a legalização do jogo. O primeiro jogo legalizado em Macau foi o Fan Tan e o Fan Tan não é mais do que um jogo chinês milenar, como outros, de resto. Na Rua do Matadouro, a polícia, no anos de 1800 tinha que afastar os vagabundos, os miseráveis que ficavam ali à espera de um naco de carne para poderem mais tarde assar e comer. Ali naquela zona há uma ruazinha que se chama de Rua do Matapau. E o que o Matapau? Era a rua onde se vendia laranjas e tangerinas e eles começavam logo ali as apostas, precisamente no tempo frio, que é quando aparecem as laranjas e outros agrumes. Estes homens, que para além de um naco de carne, ficavam à espera para serem chamados parar fazer algum tipo de trabalho, sentavam-se e começavam logo ali a aposta com tangerinas. O vendedor de tangerinas vendia a tangerina e eles apostavam quantas sementes tinha a tangerina. Começava ali o próprio jogo. Ora isto foi evoluindo, foi evoluindo e sabemos todos a razão pela qual foi legalizado o jogo em Macau.

Até chegar aos casinos de hoje em dia. O título do outro livro focava no lúdico, agora foca no divertimento. Há uma abordagem ampla das manifestações estudadas. Quando fala de divertimento, que realidades abordou tanto na tese, como nesta sequela, digamos assim?

C.A: Procurei abordar tudo que desse prazer, emoção e alegria ao corpo. Que trouxesse o bom, que trouxesse o belo. Portanto, se o teatro transporta toda esta carga, se a poesia também o faz – e eu também falo dos poetas repentistas, que começaram a existir naqueles cafés da “Belle Époque”- então interessa-me estudar esses fenómenos. À medida que a mentalidade e as teorias que suportam a evolução da sociedade mudam, também os jogos e os divertimentos se vão adaptando, até que chega 1700, chegam os ingleses e os ingleses trazem o sport. É engraçado: os ingleses levaram o futebol quase para todo o lado, mas em Macau não foram os ingleses que introduziram o futebol. Macau não tinha um campo de futebol, não tinha uma área plana onde se pudesse jogar futebol. Talvez se pudesse dar uns toques na bola, mas para um jogo verdadeiramente dito não havia recinto. O Tap Seac era um monte de pedras, não existia. O único campo de jogos de Macau durante muitas, muitas décadas foi o Tap Seac. O Liceu foi ali feito precisamente porque tinha o campo de jogos em frente. Os ingleses vão trazendo o cricket, o crocket, as corridas de cavalo, fazem uma regata na zona da Praia Grande. Entretanto, Hong Kong também é conquistado e aumenta o número de ingleses: já há os ingleses de Hong Kong que vêm até Macau. Estamos num período pré-romântico em que a revolução tecnológica, sobretudo o aparecimento da máquina a vapor, vai permitir inovações como o barco a vapor, pelo que Hong Kong e Macau ficam mais próximas. Já se faz a ligação naqueles barcos a vapor antigos em duas horas. Já é fácil vir ao passeio, ter contacto com a natureza. Quem tinha mais posses – que era o caso das classes altas de Macau – era fácil apanhar o vapor que fazia a ligação e ir até Hong Kong para fazer aquilo que, na altura, era na colónia britânica o top: subir no “tram” até ao “Peak”, lá em cima, e tomar lá o seu “coffee and muffins”. Em Macau chegava-se a dizer mesmo isso: “Vamos ao coffee and muffins”.Era uma experiencia nova, a emoção de subir nuns carris até ao ponto mais alto de Hong Kong. Para aqueles mais abastados ainda, havia um vapor de ligação que os ligava a Xangai. Xangai já era uma metrópole, uma cidade com muitos portugueses, onde se comemorava o “10 de Junho” com festas e tudo. Muita gente da classe alta ia comemorar o dia de Camões a Xangai. Eu tenho vários relatos disso no livro. É claro que não os relato integralmente no livro, mas digo como é que se vai para Hong Kong ou para Xangai e o que é que se lá faz. Tanto o lúdico, como o divertimento se referem a uma concepção muito ampla e a tudo aquilo que nos dá prazer. Dou-lhe um outro exemplo: a revolução que o gramofone veio promover. O gramofone veio trazer a música a todo o lado. Eu pego no gramofone e posso fazer um piquenique com música. Isto revolucionou a sociedade. Logo a seguir vai aparecer o telégrafo e o telégrafo traz o mundo até Macau. Muito do comércio de Macau vai-se adaptar ao telégrafo e às novidades que vêm de Lisboa ou de Paris ou de Londres. Londres começa a ceder o papel de primazia a Paris, que se vai tornar a capital da moda, neste período já romântico e as novidades em Paris acabam por chegar a Macau algum tempo depois. Não é por acaso que um dos comerciantes mais reputados de Macau, o Kassam Moussa, cuja casa ainda existe, até porque é quase património, era a casa comercial mais frequentada pelas senhoras e pelos meninos: frequentada pelas senhoras porque tinha tudo o que era moda para a vestimenta e o belo também é lúdico, porque dá prazer ao corpo. Vestir-se bem, comer bem. O Moussa tinha também as diversões mecânicas que começam a surgir nessa altura para os meninos. Assim que em 1918, quando se dá a abertura da Avenida Almeida Ribeiro – que não existia e só é aberta a partir de 1918 – o Kassam Moussa, face ao número de clientela que detém, sai da Rua Central para vir ter a sua loja na baixa, surgindo então os passeios pela baixa. A baixa já tem electricidade, já tem grandes montras. Tudo isto dá prazer, tudo isto suscita grandes emoções, tudo isto mexe com as pessoas.

Falamos de duas comunidades muito diferentes. Este livro aborda de forma mais enraizada a comunidade chinesa. Ainda hoje vemos, também, emanações de divertimento ligadas a manifestações religiosas: falo das óperas de rua, das estruturas de bambu. Estas manifestações cruzaram-se a determinada altura? Ou são fenómenos estanques?

C.A: São fenómenos estanques e ainda hoje se mantêm assim. Praticamente, onde houve cruzamento, foi no desporto. A partir de 1920 começamos a ter equipas mistas: antes não havia. Antes os chineses estavam para um lado e os portugueses para outro, mas agora o futebol vai uni-los e logo a seguir, por influência do Colégio de São José de Xangai, vai chegar o basquetebol e o voleibol. Os que gostam de jogar voleibol vão unir-se, porque poucos não conseguem jogar e muitos já jogam. O desporto vai acabar por ser o elemento que acaba por congregar as duas comunidades. Isto não quer dizer que a escola primária, na área da educação ou a Igreja, na área das festividades religiosas ou profanas, não tenha tido alguma influência. Muitas escolas chinesas ainda hoje jogam divertimentos de origem portuguesa, como, por exemplo, os “cinco saquinhos”, que são as nossas “cinco pedrinhas”. Este jogo é jogado nas escolas chinesas por influência portuguesa, porque muitas das escolas chinesas antigamente eram geridas por freiras ou por padres e estes jogos portugueses perduraram. É claro que também havia os jogos chineses, porque os chineses também têm os seus jogos e são milhares, mas alguma influência portuguesa permanece. Essa influência permanece também nas rimas, que eu também abordo no livro. O desporto, é, no entanto, a grande ponte. Repare que ainda hoje há o auto China e os portugueses não vão lá, da mesma forma que se vier cá teatro português, os chineses não vêm. A minha história termina nos anos 50…

Porquê, já agora?

C.A: Já houve quem me tenha colocado a mesma questão. Termina porque os anos 50 é quando Portugal perde os primeiros territórios daquilo que eram as suas possessões asiáticas. Portugal perdeu dois pequenos territórios que tinha na Índia – Dadrá e Nagar-Aveli – e logo a seguir perdemos Goa, Damão e Diu. Era o fim do Império. Eu quis contar, digamos, um período em que Portugal foi Império, antes ainda da fase da insolvência. Bem, a decadência do Império começou muito cedo. Portugal começou a perder territórios muito cedo, mas no século XX ainda tínhamos no Oriente alguns territórios na Índia, Macau e Timor. É na década de 50 que começa o princípio do fim deste Império oriental.

De que forma é que a terceira comunidade de Macau, digamos assim, se diferencia das outras duas? Há manifestações de divertimento próprias da comunidade macaense?

C.A: Ora bem, os macaenses, desde o seu aparecimento, que os incluo na sociedade portuguesa. Os portugueses puros, sem qualquer tipo de ofensa ou de ensejo de valorização, eram poucos. Repare que em 1900, os europeus radicados em Macau, segundo o Padre Manuel Teixeira, eram 85: era um ou outro professor, era um ou outro funcionário público. Ainda um destes dias ouvi a Cecília Jorge dizer que muitas das professoras que tiveram eram as esposas de sargentos e cabos que vinham fazer serviço militar a Macau. Ou seja, era um ou outro professor e o resto é que se podia arranjar por cá, mesmo sem habilitações. Aliás, eu sou desse tempo: eu nasci na Índia, em Damão – daí este gosto por investigação no Oriente – e tive professores que não tinham formação, mas que sabiam ler, sabiam escrever, sabiam ditar e sabiam ensinar umas contas. Em Diu foi assim. Os macaenses foram considerados portugueses. Tinham sangue português também, tinham religião cristã, frequentavam as escolas portuguesas e viam-se inseridos neste enquadramento. Se fossemos contabilizar manifestações apenas de portugueses, estas quase não haviam.

Mas há manifestações próprias dos macaenses, que se apresentam de uma forma muito original: o chá gordo, o micareme …

C.A: Em relação a esse baile, a única diferença está mesmo no nome, porque o baile do pós-Carnaval também existe em algumas regiões de Portugal. Eles deram-lhe um nome diferente. Há uma coisa em que tem razão: os macaenses foram desde há muito tempo, por aquilo que eu encontro e pelos levantamentos que fiz, fanáticos pelo teatro. Eles faziam teatro no Mato Mofino, eles faziam teatro junto ao Tanque dos Mainatos, eles faziam teatro em barraquinhas de bambu e tendas. Eu tenho as obras que eles teatralizavam e a pressão era tamanha junto do governador e das autoridades, que tivemos a sorte de Dona Maria, que casou com o nosso rei D. Pedro V – eu acho que ele era de origem estrangeira – e este soberano tinha o gosto pelo teatro. Ele percebeu em Portugal esta afeição dos macaenses pelo teatro e foi isto que acabou por permitir a construção do D. Pedro V. É óbvio que o Leal Senado complementou com a cedência dos espaços e de outras coisas certamente, mas é por isso é que o teatro tem o nome de D. Pedro V.

Há um estereótipo que paira sobre a comunidade chinesa, o de que os chineses são apostadores compulsivos. O jogo, neste sentido, tem esse tipo de relevância? Ou há um fundo de verdade no estereótipo?

C.A: Na obra há um capítulo em que essa questão é abordado. Chamo-lhe “o eterno e o atávico prazer”. É algo que faz parte da cultura chinesa de há milénios. Esta questão das apostas… Os chineses apostam tudo. Dei-lhe o exemplo da tangerina, como lhe dava o exemplo da luta de grilos ou de galos ou de cobra e manguço, que se tentou aqui no Fat Siu Lau, já na altura era um restaurante famoso. Durante a noite, depois dos clientes mais VIP saírem, ficava uma clientela mais modesta para a luta da cobra e manguço, mas as autoridades caíram em cima dos promotores e não permitiu este tipo de manifestações. Na fábrica de panchões, na Taipa, tentou-se lutas de cães. Houve duas ou três sessões e depois acabou. Há histórias de lutas de grilos do tempo dos imperadores. Havia um imperador que tinha o seu grilo de estimação, que lhe venceu tantos combates que quando o grilo pereceu, mandou organizar exéquias oficiais e enterrou o grilo numa caixa de prata. Como vê, trata-se de um prazer atávico, quase.

Há registos da forma como a comunidade portuguesa olhava para este tipo de circunstancias e de tradições chinesas?

C.A: Há um documento interessante, que encontrei no Arquivo Histórico Ultramarino, ainda escrito à mão por um J. Torres, em que ele dá conta de novidades incríveis. A sociedade portuguesa, mais a nível do clero – e estamos a falar de antes de 1850, dado que o Tribunal da Inquisição foi extinto em 1853 – não permitia o envolvimento nos autos China. O clero de Macau queria enviar para o Tribunal da Inquisição, em Goa, os artistas e os promotores do teatro chinês. Porquê? Os promotores porque permitiam que os homens se vestissem de mulher para fazer o papel de mulher naquela voz de falsete. Na sociedade chinesa da época, a mulher é para estar dentro de casa, com os pezinhos de Lótus. Não havia artista feminina. No ciclo seguinte, digamos assim, já há. E há muita artista chinesa que vai dar cabo da cabeça aos nossos assessores e a outros tantos. Não é por acaso que ali para os lados do Bazar, onde era o Teatro Chan Peng, há uma rua que se chama Rua da Dissimulação. Mesmo a história da Rua da Felicidade: porque é que a seguir há a Travessa da Felicidade e ainda há o Pátio da Felicidade? Isto implica quase um estudo sociológico que eu, enfim, tentei fazer e cheguei à conclusão de que ….

Havia uma hierarquia?

C.A: Havia uma hierarquia, precisamente. E essa hierarquia presumia que, entre as muitas mulheres que ali ofereciam os seus serviços, havia aquelas que seriam seleccionadas para serem as futuras líderes. No ciclo anterior, como os governadores tiveram sempre o bom senso de não provocar os mandarins que olhavam sobre Macau e supervisionavam o tratamento que dávamos aos chineses, os governadores tiveram o bom senso de não enviar esta gente para os tribunais da Inquisição, então os padres nas prédicas, nas Igrejas, amaldiçoavam o cristão que pelas janelas e pelas frestas e pelas tabuinhas vissem ou ouvissem os autos China e as sessões de ópera. Estas manifestações faziam-se muito nas ruas. Uma das imagens que incluo no livro é de uma ópera de rua, com um palco muito mal feito, muito mal-amanhado. Nós ocupamos o lugar deixado vago pelos ingleses. Os ingleses foram-se embora a partir da formação de Hong Kong; os últimos foram escorraçados pelo governador porque puseram em causa a soberania portuguesa perante os chineses e o governador deu-lhes ordem de expulsão e, depois, não só as casas – porque muitos palacetes passaram a ser ocupados por gente de Macau – mas o tipo de vida era já o de uma classe alta em decadência, que perde influência a olhos vistos. O que vem ajudar a mudar esta perspectiva é o desporto: ao colocar os portugueses e os chineses a jogar lado a lado, esbatem-se as fronteiras entre classes, porque começou a colocar lado a lado de diferentes níveis, mas unidas por um mesmo objectivo: o de pontuar. Vai, digamos, nivelar as comunidades. Cada comunidade manteve, ainda assim, os seus festejos e nunca houve grandes cruzamentos.

São manifestações que em larga medida ou se reinventaram – e vemos hoje os casinos como a acepção suprema desta reinvenção – ou então que acabaram por desaparecer por completo. Já não há lutas de grilos, já não há outras práticas ….

C.A: Mas vão surgindo novas. A capacidade humana de inventar é ilimitada. Sabe quantos desportos novos surgiram numa década? Mais de cinquenta. Já viu aqueles desportos de doidos, de se lançarem de tubos para tubos, de se lançarem para dentro das varandas e das varandas para dentro de janelas: já há campeonatos disso. Como há campeonatos de habilidades de skates sobre tubos ou de snowboard, que eram práticas que há quarenta anos eram inimagináveis. Hoje há um número infinito de desportos inventariados e os amantes dessas novas modalidades desportivas exigem reconhecimento internacional. Esse reconhecimento vai tardar, muitos – se despertarem um grande interesse comercial vão para a frente – mas há outros que nunca terão pernas para andar. Por exemplo, um em que nós somos bons, que é o hóquei em patins – que foi uma das manifestações que permaneceram em Macau quase exclusivamente para os portugueses – não tem admissão nos Jogos Olímpicos. Em Barcelona, em 1992, ainda fizeram o teste, mas há regras muito concretas para que um desporto seja uma modalidade olímpica. O curioso é que há modalidades que surgiram há meia dúzia de anos que já querem o estatuto de modalidades olímpicas. Há uns desportos que vão ficando e outros que vão surgindo.

O que tem a dizer nesse sentido do desaparecimento das corridas de galgos em Macau?

C.A: Eu sou humano e tenho pena dos animais. Mas não estranho que as pessoas tenham gosto pelas corridas de cães, da mesma forma que os berberes, em Marrocos, têm por corridas de camelos, como mais abaixo, na Mauritânia, fazem corridas com gatos de algália. São todo os animais. Agora, a questão do tratamento e do sofrimento… Não sou estudioso desse ponto. Sei que os galgos sofrem, provavelmente. Para que consigam a vitória são sujeitos a um tipo de tratamento, mas isso também os galos de combate são. O galo de combate em Timor – e aqui em Macau, quando havia lutas de galos – tem um tratamento especial. Não é qualquer animal que pode ser sujeito a combate. O galo tem que passar horas num arame fininho, agarrado pelas patas para treinar a força das patas. Isso é um sofrimento para o animal. Qualquer elemento da Anima lhe poderá dizer que é uma brutalidade. Mas isso acontecia. Eu também acho que é uma maldade, mas se eu quero ter um galo com patente, que à primeira patada com a navalha, limpe o outro, ele tem que ter patas para aguentar. Quem diz isso, diz também a própria luta de grilos. Se eu lhe descrevesse os pormenores da luta de grilos, ficávamos aqui a noite toda. Os galgos, se eu quero ter vitórias, tenho de treinar os galgos com esse objectivo em mente: tenho que ter um peso certo, controlar a alimentação, tenho que obrigar a determinado tipo de exercício. Mas também os seres humanos. Os artistas de circo….

Essa é uma abordagem que fazia no seu primeiro livro, “O lúdico na História do Oriente Português”. Regresso a este aspecto neste segundo livro?

C.A: Também. Eles também têm de sofrer. Uma das técnicas a que quase todos se submetem é a dos tijolos escorregadios. Eles metem os pés em cima de dois tijolos escorregadios e a criança vai abrindo as pernas à medida que os tijolos deslizam. Já viu o sofrimento que é?

Os portugueses do Oriente sabiam como se divertir? As comunidades chinesas sabiam como se divertir?

C.A: Bem, nós chegamos à China e encontramos uma cultura diferente. O mesmo sucedeu quando chegámos à Índia. No caso da China, e em grande medida da Índia também, já se sabia o que eram jogos, o que era divertimento e o que era o desporto, ainda que de uma forma não organizada. Os exercícios do corpo nestas sociedades, regidas por doutrinas confucionistas e taoistas, promove muito o exercício corporal, o contacto com a natureza, o controle da respiração, o controle dos movimentos. Os portugueses depararam-se com tudo isto, mas não era nada que lhes interessasse. Ainda hoje são poucos os que se interessam por qigong ou por tai chi; há um ou outro que se mate no meio disto, porque nós temos outros valores, temos outra cultura e temos outras características. Ainda assim, como lhe disse, só o desporto, praticamente é que uniu as duas sociedades e é que colocou elementos das duas comunidades a trabalhar para o mesmo objectivo, que é marcar golos ou meter a bola do outro lado e isto exige uma colaboração ou um tratamento por igual. Há, inclusive, desportos modernos que tentamos introduzir aqui e que não resultam. A nível do contributo do Ocidente, o desporto organizado foi o grande legado que a Europa deixou à China.

Não há outros?

C.A: Os ingleses introduziram em Macau outras manifestações e algumas até curiosas. Macau chegou a ter um “baile dos plantagenetas”, que juntava a sociedade britânica aqui radicada, mas o desporto vem pela mão dos ingleses. Aliás, é isso que sucede por todo o mundo. Os chineses já jogavam futebol há muito tempo, mas o futebol moderno – que regulamentou e tornou universal a dimensão do campo, o diâmetro da bola, as regras, o aparecimento do árbitro – apareceu internacionalmente pela mão dos ingleses. Os ingleses não criaram o futebol. Os ingleses modelaram-no e desenvolveram-no.

Em termos gerais, que contributo particular deu o império português nesta zona do planeta?

C.A: O cristianismo (risos) … Mas quer que eu fale no lúdico? Que os portugueses tenham deixado? As festas da Igreja. As festas mais ligadas à Igreja e uma ou outra coisa nas escolas. Uma procissão na Igreja era uma oportunidade lúdica para os escravos. Era o único dia em que os escravos tinham carta branca para se divertirem, para irem atrás da procissão, de se vestirem bem e alguns até eram agraciados pelos donos, que lhe emprestavam os seus fatos. Na procissão de São Benedito até usavam as armas dos senhores. Naquele dia havia quase como que uma inversão de papéis e os escravos passavam a ser os senhores. Não foi em Macau, mas por exemplo, em Damão a cadeira do governador na Igreja, o chefe dos escravos estava autorizado a sentar-se na cadeira e o governador ia para os bancos, como o povo comum. É claro que houve dois ou três governadores que aceitaram a brincadeira e um quarto que já não aceitou e acabou com isto. Ainda assim, a festa de São Benedito era importante. Eram momentos lúdicos para os escravos. O Carnaval, como festa profana, evoluiu quase que em todo o lado pela mão da Igreja.

Há um fenómeno similar na cultura chinesa? Ou não?

C.A: Há muitos. A própria dança do Dragão e aos desfiles que se faziam pelos bairros da cidade eram exemplo disso. As gerações modernas já não se revêm muito nisto; os valores tradicionais está a perde-los. Já é o chinês que prefere ir ao Pachá do que a uma ópera ao ar livre. Em Macau, a juventude chinesa, ainda no início do século XX, participava com grande entusiasmo em tudo o que era festival, nos desfiles para a deusa do Lótus. Tenho ali uma ou outra imagem que retrata precisamente isto. Hoje já não vivem isso. Isso hoje já acabou.

É um efeito nocivo da globalização? A tendência é para que a globalização nos torne cada vez mais uniformes e menos originais …

C.A: A globalização tem o seu lado bom e o seu lado mau. O lado mau é fazer-nos perder valores antigos. Compare a juventude de hoje à juventude do meu tempo. Nós tínhamos uma guerra no ultramar. Os nossos corpos eram trabalhados visando a defesa das fronteiras. Aqui, no ultramar, apostava-se na ginástica, nos pesos e nos halteres com o objectivo de preparar corpos fortes, corpos sãos, que ajudassem a preparar à defesa da fronteira. Isso hoje caiu em desuso. Hoje, os corpos que eram preparados para a defesa, servem hoje para exibir tatuagens, brincos e piercings. E amanhã vai surgir outra coisa qualquer porque estamos sempre em evolução. Há, ainda assim, um factor novo: a tecnologia está a contribuir para o nosso isolamento. Hoje passamos pouco tempo a combinar momentos lúdicos, porque perdemos o hábito de pura e simplesmente fazer. E nem precisamos: o Toy’s R’Us e outras coisas do género já vendem tudo feito. Vamos lá e compramos. Antigamente nós tínhamos que pensar no que podíamos fazer para nos divertirmos. A globalização traz, como lhe dizia, coisas boas e coisas más.