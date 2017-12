A influência de republicanos portugueses e macaenses na revolução conduzida por Sun Yat-Sen

O Instituto Internacional de Macau (IIM) acolheu ontem o lançamento de um livro que aborda a alteração no pensamento político de Sun Yat-Sen após a passagem do líder revolucionário chinês por Macau, cidade onde o contacto com republicanos portugueses e macaenses haveria de influenciar a actuação do fundador da República da China. Na mesma ocasião, o IMM, o Instituto Milénio de Macau e o Instituto de Estudos Europeus da Academia Chinesa de Ciências Sociais estabeleceram um protocolo de cooperação que visa promover a cultura chinesa na Europa.

Sílvia Gonçalves

A influência que republicanos portugueses e macaenses tiveram no pensamento político de Sun Yat-Sen é analisada no livro “Da Estada em Macau do Dr. Sun Yat Sen – Interpretação do seu Pensamento Revolucionário”. A obra é um trabalho do historiador Kai Cheong Fok e foi ontem lançada pelo Instituto Internacional de Macau (IIM), em parceria com o Instituto Milénio de Macau e o Instituto de Estudos Europeus da Academia Chinesa de Ciências Sociais. A tradução do livro para português ficou a cargo de Rufino Ramos. O secretário-geral do Instituto Internacional de Macau conta que o fundador da República da China, nascido em 1866, transitou de uma perspectiva pacífica da revolução para a defesa da luta armada depois da passagem por Macau e do contacto com republicanos como Francisco Hermenegildo Fernandes ou Alfredo Basto. Os três institutos assinaram ontem um protocolo de cooperação para a divulgação da cultura chinesa na Europa, com particular enfoque em Portugal.

“É o antes e o depois, o pensamento do doutor Sun Yat-Sen. Quando ele chegou a Macau, tinha sofrido algumas influências dos ensinamentos do Hawai e de Hong Kong, mas foi em Macau que a sua perspectiva da revolução na China, como é que a China politicamente poderia mudar, se alterou um bocadinho”, enquadra Rufino Ramos, tradutor para português da obra bilingue “Da Estada em Macau do Dr. Sun Yat Sen – Interpretação do seu Pensamento Revolucionário”. O secretário-geral do IMM descreve a mudança de postura do estadista e líder revolucionário chinês decorrente do contacto com os republicanos locais: “Inicialmente ele era defensor de métodos mais pacíficos, mas depois da estada em Macau ele viu que tinha que tomar posições um bocadinho mais duras. Além disso, ele foi muito influenciado pelas ideias republicanas da altura, pelas companhias com que se envolvia, o Francisco Hermenegildo Fernandes, editor de um jornal [Eco Macaense], através do qual disseminava as suas ideias. Não era só em Macau, porque o jornal tinha uma larga difusão no exterior”.

Através do republicano português, chegaram a Sun Yat Sen os ecos da revolução que, em 1910, derrubou a monarquia em Portugal: “O Hermenegildo Fernandes dava notícias de acontecimentos ligados à revolução, à profissão clínica dele. O Sun Yat-Sen estava rodeado de republicanos portugueses e macaenses, o Francisco Hermenegildo Fernandes, o Alfredo Basto, o Camilo Pessanha, são contemporâneos”.

A influência desenha-se, sobretudo, na proximidade temporal e acabou por ajudar a endurecr a luta do revolucionário: “Veja a coincidência das datas, a revolução de 1910 em Portugal, a revolução chinesa de 1911. Entretanto todos aqueles levantamentos armados em Cantão, noutras terras da China, não só tiveram o condão de Sun Yat-Sen, como foram adoptando métodos um bocadinho mais duros. Inicialmente o doutor Sun queria apenas convencer certos mandarins, a ver se podia reformar a China, mas a páginas tantas viu que a persuasão, as suas palavras, não eram suficientes. A sua filosofia alterou-se um bocadinho. E esta obra do professor Kai Cheong Fok [presidente do Instituto Milénio de Macau] faz uma análise bastante profunda do antes e do depois”, considera Rufino Ramos.

Ao lançamento do livro sucedeu a cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre o Instituto Internacional de Macau, o Instituto Milénio de Macau e o Instituto de Estudos Europeus da Academia Chinesa de Ciências Sociais. O acordo pressupõe a divulgação da cultura chinesa na Europa: “Promover o que há de melhor na China. A caligrafia é uma das manifestações. Pode ser teatro, música, artes marciais, investigação académica, muitas vertentes. Eles [Academia Chinesa de Ciências Sociais] vão propor, e nós poderemos contactar entidades em Portugal para organizar, por exemplo, concertos, exposições”, explica Rufino Ramos. O enfoque está sobretudo em Portugal? “Sim, Portugal é o nosso forte. O Instituto Milénio também tem contactos em França. Há outras instituições universitárias a quem podemos bater à porta e organizar conferências ou exposições”, explicou.

A função do Instituto Internacional, explica o seu secretário-geral, passará também pela tradução de títulos da Academia Chinesa de Ciências Sociais: “O que eles querem é que nós ajudemos na tradução de certos trabalhos para português ou inglês. Se conseguirmos arranjar bons tradutores em Portugal ou cá, podemos pensar noutras línguas, desde que consiga arranjar uma linha de distribuição comercial”, assinala Rufino Ramos.

Anos depois, concretiza-se um desejado protocolo com uma academia que é também “o think tank do Governo Central”, explica o secretário-geral do Instituto Internacional de Macau: “No passado já tivemos muitas oportunidades de colaboração, mas desta vez estamos a formalizar esse acordo. Para nós, não só é um passo significativo, como é o reconhecimento quase oficial daquilo que estamos a fazer”. A primeira iniciativa conjunta ainda não está determinada, mas “provavelmente será um livro”, antecipa Rufino Ramos.

E traduz o protocolo uma maior apetência de Pequim pelos países lusófonos e europeus? “Sim, aquela política ‘Uma Faixa, Uma Rota’, para eles é muito importante, não só no aspecto económico. O que eles querem também é exercer o ‘soft power’. E na União Europeia é muito difícil às vezes chegar a acordos económicos, comerciais, mas a cultura chinesa pode agradar-lhes”, conclui o secretário-geral.