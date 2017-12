Três funcionários punidos em caso da bandeira ao contrário

Os dois agentes dos Serviços de Alfândega (SA) envolvidos no caso do içar da bandeira ao contrário no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior, ocorrido em Julho último, foram punidos com pena de multa. O outro agente, também do mesmo organismo, mas envolvido num caso semelhante, ocorrido em Abril na Ponte Cais de Coloane, foi punido com pena de suspensão.

As informações foram esta quarta-feira veiculadas pelo Gabinete do secretário para a Segurança através de um comunicado que refere que “como existe dificuldade na recolha de provas, não há possibilidade de instaurar processos disciplinares contra outros agentes eventualmente envolvidos”.

“O Secretário para a Segurança prestou elevada atenção aos referidos casos sublinhando que, apesar de os Serviços de Alfândega terem emitido instruções e aplicado fiscalização reforçada após a ocorrência dos casos, a realidade reflecte que existem problemas no trabalho de gestão dos SA, pelo que emitiu de imediato orientações no sentido de concretizar as suas responsabilidades de gestão administrativa junto das chefias e pessoal de todas as categorias”, indica o mesmo comunicado.