Terminal Marítimo da Taipa vai funcionar na íntegra daqui a dois anos

No debate de ontem das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018, o Terminal Marítimo da Taipa foi um dos temas abordados e que mais críticas e reparos mereceu da parte dos deputados, que focaram por um lado, a falta de equilíbrio entre a dimensão do empreendimento e a sua actual utilização, por outro a qualidade da obra. “Se calhar a maioria dos deputados nunca esperaria que esta obra ficasse concluída. Preveni que a obra não tinha a qualidade que devia ter. Já me sentia muito bem por ter conseguido concluir a obra”, disse Raimundo do Rosário.

Joana Figueira

Os deputados questionaram ontem Raimundo do Rosário e os restantes responsáveis pela tutela dos Transportes e Obras Públicas sobre a utilização do Terminal Marítimo da Taipa e a má qualidade da estrutura. David Fong Ka Chio salientou que apenas metade dos espaços de atracação para barcos são utilizados e Song Pek Kei lembrou o valor gasto pelo Governo na construção do terminal. José Pereira Coutinho, por sua vez, apontou a “má qualidade da execução da obra”.

“No Terminal Marítimo da Taipa só são utilizados 8 dos 16 espaços de atracação para barcos. Também existem vagas para helicópteros. Nos próximos anos, qual é o ponto de situação do Terminal? Como vão ser divididas as tarefas entre os dois terminais do território? Se utilizarmos bem as infra-estruturas do Terminal Marítimo da Taipa eu creio que vai elevar a eficácia desse terminal”, defendeu Davis Fong Ka Chio na sua intervenção.

“Como entidade fiscalizadora, sabemos que a triagem dos passageiros dos dois terminais é estável. Quanto à questão do preço das viagens, não há muitas companhias que pretendem investir nesta área, não se sabe se é possível investir em mais rotas. As companhias manifestaram, há uns anos, a vontade de abrir mais rotas mas a companhia enfrenta muita competitividade com a rede terrestre. Se tivermos condições em termos de ‘hardware’ vamos abrir mais rotas, mas as características deste sector pressupõem grandes investimentos”, esclareceu a directora da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Susana Wong.

A dirigente confirmou que “há problema com as docas, só metade entraram em funcionamento” e que “dentro de dois anos o Terminal vai entrar em funcionamento” na totalidade: “Sabemos que os residentes de Macau e da Taipa têm as suas necessidades e os itinerários dos dois terminais vão ser adaptados. Vamos dialogar com as companhias para definir rotas”, acrescentou Susana Wong.

“Mosaicos partidos, tomadas eléctricas soltas, sinais mal colocados, infiltrações, portas que não abrem nem fecham” ou notificações para os utentes do terminal escritas em língua portuguesa, mas sem qualquer sentido, foram alguns dos aspectos deficitários apontados por Pereira Coutinho. O deputado utilizou o Terminal Marítimo da Taipa como um dos exemplos da “má qualidade da execução das obras” e de “derrapagens”. “Há empreiteiros que têm costas quentes. (…) Só multas podem ser aplicadas”, disse.

“Se calhar a maioria dos deputados nunca esperaria que esta obra ficasse concluída. Preveni que a obra não tinha a qualidade que devia ter. Já me sentia muito bem por ter conseguido concluir a obra. Ter acabado acho que já foi um mérito. É verdade que não foram aplicadas multas nessas obras. Toda a gente sabe que essa obra foi adjudicada por um preço baixo, acabar a obra já foi uma grande coisa. Assumo a responsabilidade de não ter aplicado multas nessa obra”, respondeu o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

José Pereira Coutinho retaliou: “Ninguém lhe tira os louros por ter terminado a obra. Por mais que gostemos ou não gostemos temos de aplicar a lei. A questão está em aplicar a lei. Não pode ser selectivo”, defendeu o deputado.