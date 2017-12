Desde 1 de Janeiro até 30 de Novembro deste ano, os Serviços de Saúde realizaram mais de 300 mil inspecções a estabelecimentos, que resultaram em mais de seis mil acusações de violação da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo. Destas, 11 são referentes a ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco. A esmagadora maioria dos infractores foram homens, com as mulheres a corresponderem apenas a 6,3 por cento do número total.

