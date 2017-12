Red Grammer actua na Escola das Nações e promete diversão assegurada

Red Grammer vai actuar amanhã à noite na Escola das Nações, prometendo momentos de interacção e, sobretudo, de grande diversão. Em conversa com o PONTO FINAL, o músico norte-americano falou das suas expectativas para o concerto, naquele que será o seu regresso à Ásia. Grammer já actuou na República Popular da China e em Taiwan.

Apontado como um dos artistas mais marcantes e com maior audiência junto do público jovem norte-americano, o músico Red Grammer chega agora a Macau para um concerto na Escola das Nações.

O compositor falou com o PONTO FINAL e antecipou o evento. Grammer mostra-se entusiasmado com a possibilidade de actuar em Macau: “Estive hoje [ontem] na escola para ver o espaço, alguns miúdos viram-me nos corredores e começaram a cantar. A Escola das Nações tem também este foco de promover a ideia da importância da família, e ensinar virtudes às crianças, para além da educação, e a minha música é sobre isso mesmo”, referiu o músico, que também já actuou na República Popular da China e em Taiwan.

Para além da diversão implícita nas músicas que compõe, Red Grammer referiu que há também uma mensagem que pretende transmitir, uma mensagem de “pertencermos todos a uma só raça e que temos que viver juntos”. No seu entender, as crianças já possuem a habilidade de “ver o mundo dessa forma”, embora por vezes necessitem de “algum apoio”.

Apesar de ser um músico focado no público infantil, Red Grammer não tem dúvidas que as suas actuações acabam por contagiar também os mais velhos: “Tanto as crianças como os adultos vão divertir-se imenso, as músicas são muito interactivas. Vou cantar, e depois eles vão cantar juntos comigo também. Geralmente as pessoas acabam por sair dos concertos a sentirem-se muito melhor com eles próprios e com o mundo em geral”, salientou Grammer, prometendo um final de dia recheado de “grande diversão”.

O concerto está marcado para as 18h30, no auditório da Escola das Nações. A entrada é livre.