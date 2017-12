Raimundo do Rosário reconhece problemas de qualidade nos serviços dos táxis

“Reconheço que há mesmo problemas de qualidade nos serviços dos táxis. É uma realidade. Já tive que enfrentar algumas situações”, disse o secretário para os Transportes e Obras Públicas no debate das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. O Governo diz que vai “aperfeiçoar os serviços prestados por táxis, combatendo severamente as irregularidades de acordo com a lei”.

Prevê-se que o Regime Jurídico do Transporte de passageiros em Táxis seja submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no próximo ano e que, em resposta às exigências da sociedade, entrarão um total de 100 táxis especiais ao serviço também a partir do próximo ano.

Pang Chuan, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, salientou a cobrança de tarifas elevada: “Há problemas com os nossos taxistas, sobretudo em épocas de águas torrenciais, tufões; há um abuso de cobrança de tarifas. Se nós não conseguirmos resolvê-lo é impossível que Macau se torne Centro Mundial de Turismo e Lazer”, afirmou.

Pang Chuan considera que a adição de uma centena de veículos “não é suficiente tendo em conta a população de Macau e os 30 milhões de turistas” que assomam ao território. J.F.