Prémio de 140 mil patacas para concurso de tradução promovido pelo IPM  

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) apresentou ontem os contornos da segunda edição do Concurso Mundial de Tradução Chinês-Português. No regulamento da próxima edição do certame foram introduzidas cinco menções honrosas – cada uma das quais no valor de 25 mil patacas – com o objectivo de atrair a participação de estudantes de um maior número de países, nomeadamente de África. As três melhores traduções irão receber um prémio monetário no valor de 140 mil, 105 mil e 70 mil patacas. Para aquela que é a segunda edição da competição foram também criados dois prémios especiais para as equipas locais, um no valor de 68 mil patacas e o outro no valor de 35 mil Contrariamente ao que sucedeu na última edição do certame, este ano a iniciativa vai premiar trabalhos de tradução de português para chinês.

O concurso destina-se a equipas pertencentes a instituições de ensino superior de Macau, da China continental, dos países de língua portuguesa, membros da Associação de Megadados Linguísticos ou de outros países e regiões que possuam cursos de licenciatura em tradução chinês-português. Cada equipa deve ser constituída por dois ou três estudantes e pode ter um professor como orientador. Todos os elementos devem, no entanto, pertencer à mesma instituição.

O prazo de inscrição no concurso termina a 31 de Janeiro e o texto de partida será depois enviado pela entidade organizadora a 1 de Março. Os participantes terão depois três meses para enviar as suas traduções e os resultados serão apenas conhecidos no final de Julho. Juntamente com os textos os participantes terão também que submeter uma carta de declaração de originalidade.

O júri, constituído por elementos das entidades organizadoras, irá fazer a avaliação dos textos tendo em conta três critérios: São eles a precisão das informações transmitidas, a clareza e a coerência e a correspondência estilística. Ao submeterem os textos, os participantes abdicam dos direitos de propriedade intelectual sobre as traduções, que passará a ser de uso exclusivo do IPM.

Na primeira edição do Concurso Mundial de Tradução Chinês-Português participaram 87 equipas oriundas de 27 instituições de ensino superior da China continental, Macau e dos países de língua portuguesa. Destas, 48 eram da República Popular da China, 27 da RAEM, 10 de Portugal e duas do Brasil.