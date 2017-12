Obras de ampliação do aeroporto só depois de autorização do Governo Central

Raimundo do Rosário espera conseguir as aprovações necessárias do Governo Central no segundo trimestre do próximo ano para que a empreitada de ampliação do Aeroporto Internacional de Macau possa finalmente avançar.

“Temos um plano director e já o entregámos ao Governo Central, que nos disse que há que introduzir alterações. Agora estamos a introduzir alterações e esperamos no segundo trimestre do próximo ano conseguir aprovação, e depois vamos então arrancar com os nossos trabalhos porque queremos mesmo ampliar o nosso aeroporto”, afirmou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

As declarações de Raimundo do Rosário foram feitas em resposta ao deputado Ip Sio Kai, que questionou o governante sobre o posicionamento futuro do aeroporto e como é que esta infra-estrutura pode ser ampliada ultrapassando as limitações ao nível dos terrenos para o fazer.