Número de residentes que recorrem aos novos média está a aumentar  

As conclusões de um inquérito conduzido pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), em parceria com a Universidade de Sun Iat Sen, permitiu concluir que os novos média são cada vez mais um veículo de eleição dos residentes do território ara expressarem as suas opiniões, noticiou esta quarta-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

No âmbito do inquérito, os investigadores da Universidade de Macau recolheram as opiniões de 1046 residentes do território, inquirindo-os relativamente ao uso que fazem das redes sociais. Bem mais de metade dos inquiridos – 65 por cento – indicaram que partilham com frequência notícias e outros conteúdos nas redes sociais ou interagem com outros utilizadores através de comentários ou grupos de conversação em plataformas digitais.

He Ling Nan, vice-director do laboratório de Comunicação da Universidade de Sun Iat Sen – e que foi ao mesmo tempo um dos responsáveis pelo inquérito – adiantou à Ou Mun Tin Toi que o grau de envolvimento dos utilizadores das redes sociais aumentou em quase 50 por cento face ao ano passado. O acréscimo reflecte, adiantou o responsável, um elevado grau de envolvimento dos residentes de Macau com os novos média. O académico vai mais longe e sustenta que o recurso às redes sociais e a plataformas de conversação se está a tornar um veículo preferencial para os residentes da Região Administrativa Especial de Macau veicularem as suas ideias e fazerem ouvir a sua voz.

O inquérito permitiu ainda concluir que o número de utilizadores do WeChat estão em queda: em 2016, 80 por cento dos residentes inquiridos no âmbito de um inquérito similar davam conta da utilização frequente da aplicação. O número recuou este ano dez por cento, para 70 por cento do total de inquiridos.

Em sentido contrário, registou-se um aumento não quantificado no número de residentes locais que utilizam redes sociais como o Weibo e o Facebook.