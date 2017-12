Novo reitor da Universidade de São Paulo visita IPM amanhã  

Lei Heong Iok, director do Instituto Politécnico de Macau (IPM), revelou ontem que a instituição que lidera vai receber esta sexta-feira uma visita do novo reitor da Universidade de São Paulo, Vahan Agopyan.

Em declarações aos jornalistas, Lei disse esperar que esta passagem pelo território se traduza no estreitamento de relações entre as duas instituições: “Já houve [uma cooperação entre as duas instituições]. Havia alguns contactos, visitas, troca de informações mas projectos concretos até hoje ainda não”, disse o director do Instituto Politécnico de Macau.

A nomeação de Vahan Agopyan como reitor da Universidade de São Paulo, que era já o vice-reitor da instituição, foi conhecida a 13 de Novembro. O académico com formação em engenharia civil irá desempenhar funções durante quatro anos, a começar em 2018, e irá suceder a Marco Antonio Zago. Lei Heong Iok disse ser uma “alegria” e uma “satisfação” receber o novo reitor “que foi eleito há pouco tempo e quis [logo] visitar o IPM”.