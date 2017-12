Na materialização plástica do poema, o encontro com a dimensão existencialista de Pessanha

O texto manuscrito a tinta acrílica sobre tela, numa transfiguração que desafia os limites e a percepção dos materiais. Uma apropriação da dimensão poética de Pessanha, para estender para lá da palavra o deslocamento e exílio a que o poeta se entrega. José Drummond transpõe esta sexta-feira a série “Ao meu coração um peso de ferro” – apresentada em Setembro, no Antigo Tribunal, enquadrada nas celebrações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha – para a Galeria da Livraria Portuguesa, onde, com uma nova montagem, permanecerá até 8 Janeiro.

Fotografia: Eduardo Martins;

Sílvia Gonçalves

A tentativa de emprestar corpo visual à palavra poética tinha já em vários momentos pontuado o seu trabalho. As celebrações dos 150 anos de Camilo Pessanha empurraram-no para o poeta e para o contexto existencial em que este se inscreve. O exílio imposto, a dimensão de deslocamento, aquilo a que José Drummond chama a “bipolaridade de pertença”. O corpo que transita entre dois lugares e em nenhum encontra já um vínculo. Daí partiu para a “transcrição em negativo e com fracturas no desenho dos manuscritos” do poeta. Tinta acrílica sobre tela com desenho, decalque e raspagem, “pintura em estado puro”. Depois de apresentada em Setembro no Antigo Tribunal, a mostra “Ao meu coração um peso de ferro”, instala-se esta sexta-feira na Galeria da Livraria Portuguesa. Um corpo de trabalho que se afigura agora com novos elementos e numa montagem diferente.

O gesto de intervenção que se socorre de um referencial poético, repetiu-se em vários momentos do percurso artístico: “Daqui ao Pessanha foi quase imediato, não só pelos 150 anos das celebrações, mas também pelo que o poeta significa para mim e para o contexto existencial em que se insere”, conta José Drummond ao PONTO FINAL.

O artista descreve o fio que o conduz a Pessanha, que cruza existência, identidade e pertença: “No caso do Pessanha interessou-me em especial a situação de exílio imposto pelo próprio que foi depois seguido por um sentimento de deslocamento, dor e quase desaparecimento. Pessanha é o perfeito exemplo daquilo a que chamo bipolaridade de pertença, que se deve ao facto de, depois de algum tempo, se pertencer a dois lugares e não se pertencer a nenhum”. Um plano emocional que o artista diz encontrar no lugar a que hoje também (não) pertence: “Esta sensação bipolar de se pertencer mas não fazer parte realmente de Macau – e de se pertencer e já não fazer parte de Portugal – penso que muitos dos portugueses de Macau sentem o mesmo”.

Uma existência fragmentada que conduziu Drummond à materialização plástica: “Foi este viver numa fractura do intermédio, do espaço entre, do espaço que não é nem uma coisa nem outra, mas que também não conhece nome, que me interessou de imediato e que potenciou depois a exploração de transcrição em negativo e com fracturas no desenho dos manuscritos”.

O texto manuscrito dos poemas de “Clepsidra” apresenta-se como se gravado a fogo em tela puída. De que modo se apropriou o artista dos materiais? “Tinta acrílica sobre tela com desenho, decalque e raspagem, ou seja, pintura em estado puro. No entanto, o aspecto final desafia as fronteiras tradicionais daquilo que anteriormente se considerava como pintura. Mas isto de trabalhar os limites e as aparências dos materiais também não é novidade no meu trabalho. Penso que esta minha necessidade de me mover entre disciplinas tem a ver com o mesmo conceito do espaço entre as coisas”, explica Drummond.

E que questões traduz essa apropriação poética de Pessanha, a sua transposição plástica? “As questões são sempre as mesmas. Amor, morte, tempo, aquilo que se vê ou não, é por aí em diante. Neste momento acho que o melhor é pensar que não há questões mas percepções”.

A escolha de um verso do poema “Canção da Partida”, de Pessanha, para título da exposição, explica-a José Drummond pela viagem entre os dois lugares em que se dilui a pertença: “No fundo cheguei a este poema que fala da viagem e dos dois espaços que referi antes, e de deitar o coração ao mar, que é uma imagem dolorosamente bela. Voltamos ao querer desaparecer, ao querer evadir-se, ao suicídio do sentir”.

Mais do que uma reposição do trabalho apresentado em Setembro, no Antigo Tribunal, a série assume agora na Livraria Portuguesa uma nova configuração, assinala o artista: “Existem mais coisas e a montagem é diferente. De um certo modo estende-nos a ideia de que um trabalho nunca está feito e que em cada montagem passa a ser um trabalho novo”, remata.