Morreu Johnny Hallyday, o “pai do rock and roll” francês

Considerado unanimemente como “o pai do rock and roll” francês, Johnny Hallyday morreu esta quarta-feira aos 74 anos, vítima de cancro. O músico e actor francês morreu em Marnes-la-Coquette, a oeste de Paris, para onde foi transferido após ter deixado uma clínica da capital francesa, onde esteve internado durante seis dias.

A confirmação da morte do artista, também apelidado de “Elvis francês”, chegou num comunicado divulgado pela mulher, Laetitia Hallyday: “Johnny Hallyday partiu. Escrevo estas linhas sem acreditar (…) Ele deixou-nos esta noite, com a mesma coragem e dignidade com que venceu tudo ao longo da vida”, escreveu a esposa do músico.

O percurso de Johnny Hallydau cruzou-se brevemente com Macau em Janeiro de 2009, quando esteve no território para a gravação de “Vengeance”, filme realizado pelo cineasta de Hong Kong, Johnnie To. Na película, em que Hallyday contracena com a actriz Sylvie Testud e com os actores Simon Yam e Anthony Wong, o artista francês agora falecido desempenha o papel de um chef francês a quem mataram a família. Francis Costello, o personagem a que Hallyday dá vida, contrata três assassinos com o propósito de o ajudar a vingar a morte dos netos e do genro.

“Vingança” estreou nas salas de cinema francesas a 20 de Maio do mesmo ano, tendo sido nomeado para a “Palma de Ouro” do Festival de Cannes. Algumas das cenas mais emblemáticas do filme foram gravadas no Largo do Senado nos primeiros dias de Janeiro de 2009.

Jean-Philippe Léo Smet, de seu verdadeiro nome, nasceu em Paris, na França ocupada de 1943. Filho da modelo Huguette Clerc e do artista belga de ‘music-hall’ Léon Smet, viveu em Londres com a tia e o marido desta, um artista de variedades a quem ‘roubou’ o nome artístico.

Conhecido como o “Elvis francês” era sempre comparado em França com o ‘rei’. Foi precisamente o tema “Loving You”, do seu ídolo Elvis Presley, que o levou a decidir que queria ser cantor e tocar em estabelecimentos nocturnos.

Hallyday morreu devido a cancro do pulmão, doença que anunciou publicamente em Março último.

Nos últimos anos, teve uma saúde frágil, agravada pelos excessos com álcool, drogas e tabaco. Em Dezembro de 2009 foi hospitalizado nos Estados Unidos, tendo-lhe sido provocado coma induzido devido a um grave problema respiratório. No passado dia 17 de Novembro foi hospitalizado de urgência devido a uma insuficiência respiratória, tendo sido submetido a uma nova sessão de quimioterapia.