Manuel da Silva Mendes: O “português que melhor entendeu e entrou dentro da cultura chinesa”

O primeiro volume de uma série de três sobre Manuel da Silva Mendes foi ontem lançado na Fundação Rui Cunha. Intitulado “Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento”, a obra abrange textos sobre arte, religião, cultura e tradições chinesas, segundo explicou Rogério Beltrão Coelho, coordenador do livro, ao PONTO FINAL. O lançamento do próximo volume está apontado para o segundo semestre de 2018.

Pedro André Santos

A Fundação Rui Cunha acolheu esta quarta-feira a apresentação do primeiro de três volumes que integram a obra “Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento”, dedicada a um dos maiores intelectuais portugueses que se radicaram em Macau durante o século XX.

“Este primeiro volume tem três ensaios, dois sobre o Silva Mendes e um sobre a casa que ele construiu na Guia e que ainda hoje existe. Neste volume reunimos todos os textos que ele escreveu sobre arte, religião, cultura e tradições chinesas. Nos próximos serão abordados outros temas sobre os quais ele se interessou, designadamente sobre a instrução, educação e crónicas de Macau”, começou por dizer Rogério Beltrão Coelho ao PONTO FINAL.

O coordenador do projecto – que contou ainda com a colaboração de Amadeu Gonçalves, Tiago Quadros e António Aresta – refere que o objectivo do trabalho, publicado pela “Livros do Oriente”, passa por “dar a conhecer o pensamento um homem que na sua era foi talvez o português que melhor entendeu e entrou dentro da cultura chinesa”, chegando mesmo ao ponto de discutir filosofia taoísta com os monges.

Este trabalho de “grande divulgação em português da cultura chinesa” reflecte também uma faceta como coleccionador de arte, tendo o seu espólio sido adquirido pelas autoridades portuguesas do território após a sua morte: “É um homem com uma importância muito grande. Viveu 30 anos em Macau e deixou imensa colaboração escrita, artigos e livros, e ainda uma casa, colecção de arte e uma memória que é preciso preservar e dar a conhecer”, acrescentou Beltrão Coelho.

Ao longo do tempo têm sido feitos vários trabalhos sobre Manuel da Silva Mendes, contando com diversas publicações na imprensa de Macau, tendo António Aresta sido “o grande divulgador” daquela que foi uma das personalidades mais influentes do território da primeira metade de 1900. Beltrão Coelho explicou que o trabalho está a ser feito “de uma forma ordenada, sistemática e devidamente anotada”, dando a conhecer uma obra que contempla também alguns inéditos: “Cem anos depois ele refere-se a pessoas e situações que são totalmente desconhecidas. Aquilo que se fez neste primeiro volume, e que se fará nos outros, é uma obra devidamente apresentada e de fácil leitura. Há um trabalho muito grande para produzir um volume destes, fizemos de forma consciente e tentámos fazer o melhor possível”, acrescentou.

Relativamente ao próximo volume, o coordenador do projecto apontou para o segundo semestre de 2018. Questionado sobre uma eventual tradução para chinês, Rogério Beltrão, que é também dirigente da Associação Amigos do Livro em Macau, reconheceu que a obra é também relevante para a comunidade chinesa: “Era interessante saber o que é que um português pensava no início do século XX, e também dar a conhecer que havia um português que entrava dentro da comunidade [chinesa] e era reconhecido como tal. É uma presença portuguesa de grande convivência”, concluiu.