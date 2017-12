Macau é mesmo protagonista na nova novela da TVI  

As imagens de Macau enchem a nova novela da TVI. No primeiro episódio não faltaram tríades, crime e casinos. O público português respondeu afirmativamente ao primeiro episódio de “Jogo Duplo”: foram mais de 1,2 milhões, os telespectadores portugueses que assistiram à estreia da nova aposta da TVI.

João Paulo Meneses

Não é a primeira vez que Macau surge nos enredos da ficção feita em Portugal, mas nunca, como em “Jogo Duplo”, Macau teve tanto protagonismo.

A novela, estreada na última segunda-feira, tem uma parte considerável da história baseada na RAEM, que surge em dose dupla no argumento escrito por Artur Ribeiro: há uma trama que se desenvolve localmente e há, sobretudo, as imagens da cidade, que surgem abundantemente, pelo menos no primeiro episódio, a que se refere este texto.

Relativamente à parte do enredo que tem Macau como pano de fundo, percebe-se que há um empresário de origem portuguesa, chamado Manuel Qiang [Diogo Infante] que gere uma organização baseada num casino e que tem relações com uma tríade, a Sociedade do Círculo Vermelho, cujos membros são identificados por uma tatuagem no braço.

Não é claro, pelas primeiras observações, se a organização de Qiang opera também ela como uma tríade, mas assim parece: há negócios obscuros, que se fazem no porto de contentores, há muitos seguranças, salas de jogo, tiros, prostitutas.

Manuel Qiang tem como braço direito João Guerra [João Catarré], português de Alcácer do Sal, apresentado como director executivo de um casino (ou apenas de uma sala de jogo VIP?). João vai reconhecer na rua Margarida [Sara Prata], que está em Macau a pesquisar para uma tese de doutoramento sobre a influência de Portugal nos países do Oriente.

João e Margarida foram namorados em Portugal, uma relação que acabou mal, quando os pais dela proibiram o namoro, depois de Margarida engravidar. Resultado: a rapariga foi enviada para uma universidade dos Estados Unidos.

[Pelo que foi exibido já do segundo episódio, percebe-se que, apesar de muitas dúvidas, Margarida acaba por falhar o regresso a Portugal, para ficar – por quanto tempo? – com João]

ESTEREÓTIPOS

Será justa a crítica de que “Jogo Duplo” se limita a reproduzir estereótipos por demais conhecidos? Na verdade, temos no enredo jogo, casinos, tríades, negócios obscuros, prostituição, ajustes de contas. E isso (também) é Macau. Sempre foi isso que entusiasmou os autores – sobretudo os não nascidos localmente – a escrever sobre Macau, desde o início do século passado.

Terá a TVI pedido algum tipo de apoio ao Turismo de Macau? A verdade é que esse apoio, ao contrário de outros, não surge na ficha técnica. Macau quer construir uma nova imagem, baseada aparentemente na ideia de turismo e lazer, mas é o jogo que faz funcionar a cidade. E, já se sabe, onde há casinos…

Ainda assim, “Jogo Duplo” não se limita a reproduzir as ideias estabelecidas sobre a criminalidade organizada em Macau. Basta ver que Manuel Qiang é português (nascido em Macau?) e que o seu braço-direito também.

Noutro diálogo o chefe explica que “mudou o cabeça de dragão” na Sociedade do Círculo Vermelho e que o novo líder não está a respeitar os acordos. Mas Qiang diz que não quer “mais problemas com as tríades”.

DIFICULDADES

No que toca aos cenários, as primeiras cenas parecem ter sido filmadas no porto de Ka-ho, em Coloane. Há um roubo de contentores, carros topo de gama e muitos tiros. Mas é nas cenas de rua que se percebem as maiores dificuldades na realização.

João vai encontrar Margarida na escadaria das Ruínas de São Paulo e o aparato de câmaras não deixou de intrigar os turistas que naquela altura por lá passavam. Ao problema, o realizador respondeu com boas alternativas: basicamente, filmando os dois em grande plano, mas também com imagens aéreas, que reduzem a curiosidade alheia.

A TVI tem nesta altura duas novelas em horário nobre. “Jogo Duplo” é a novela de ‘horário adulto’, sendo transmitida entre as 23h e a meia noite. Isso permite um tipo de abordagem diferente da novela que passa logo a seguir ao noticiário, mais familiar.

Pelo primeiro episódio, percebe-se que haverá nudez q.b. e sexo. João Guerra é filmado na sua casa, em Macau, com duas amigas chinesas na cama, quase nuas… embora Margarida não saia da sua cabeça e estão prometidas mais cenas ousadas, cá e sobretudo nas cenas de lá.

Outra dificuldade tem a ver com a necessidade de passar para português o que em Macau seria feito em cantonense ou inglês, uma vez que as legendas são dissuasoras de boas audiências. Mesmo assim, Manuel Qiang fala diversas vezes em cantonense.

Mas já é menos provável (ou não…) que João, ao entrar na biblioteca do Leal Senado, seja atendido pela funcionária com um “posso ajudar?”, a mesma que depois lhe diz “não faça barulho por favor”.

Mais de um milhão assistiu ao primeiro episódio

O episódio de estreia de “Jogo Duplo” não foi o programa mais visto do dia (a outra novela da TVI liderou), mas teve resultados considerados pelo canal muito positivos.

“A história que se divide entre o Oriente e Portugal liderou de forma confortável no seu horário, conquistando uma audiência média de um milhão e 240 mil espectadores, obtendo um valor de share de 32,5 por cento. Em todas as faixas etárias e classes sociais, ‘Jogo Duplo’ liderou”, diz a TVI.

Na informação enviada na terça-feira aos jornalistas, a TVI diz mesmo que “está encontrada a nova novela preferida dos portugueses”.

Os episódios podem ser seguidos em Macau através do endereço tviplayer.iol.pt