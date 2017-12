Lidl, Subway e Apple solicitam registo de marca em Macau  

A rede de supermercados alemã Lidl, a cadeia de restaurantes norte-americana Subway e o serviço Apple Pay Cash requisitaram, junto do Executivo de Macau, pedidos de protecção de propriedade intelectual. A informação foi ontem publicada em Boletim Oficial, em despachos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Economia. As companhias têm agora dois meses para apresentar eventuais reclamações.

O grupo Lidl apresentou mais de uma centena de pedidos de registo de marca para as actividades comercial e industrial, sob várias denominações que incluem os seus logótipos internacionais e também chinês. A empresa opera na China continental através de serviços de comércio digital como o T-Mall do Alibaba e do JD.com. A companhia arrancou com as operações em Hong Kong em 2006.

A Subway, que tem já lojas em Macau, apresentou cerca de uma dezena de pedidos de registo de marca, todos relacionados com o seu negócio principal. Já a Apple registou-se para proteger a propriedade intelectual de aplicações e funcionalidades como o Apple Pay Cash, LivePhotosKit e Apple Clips.