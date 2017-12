José Pereira Coutinho pede demissão de Raimundo do Rosário

José Pereira Coutinho defendeu ontem que Raimundo do Rosário devia demitir-se das funções de secretário para os Transportes e Obras Públicas por não ter actuado de acordo com as suas responsabilidades no que toca à resposta aos tufões Nida e Hato. O deputado endereçou duras críticas a Rosário durante o segundo dia do debate das Linhas sectoriais de Acção Governativa para a área dos transportes e obras públicas.

“Eu no seu lugar demitia-me do cargo. Já que você é tão rigoroso, eu demitia-me do cargo. Eu alertei. Como deputado da RAEM da República Popular da China, representando 14 mil cidadãos de Macau, chamei a sua atenção e você não ligou. E, agora, querem correr com o homem como se ele fosse o culpado por tudo isto?”, assinalou José Pereira Coutinho, depois de lembrar que em 2016, no hemiciclo, alertou que “os Serviços Meteorológicos e Geofísicos tinham um grande problema de gestão, de equipamentos, de perseguição de pessoal”.

“E os funcionários [dos serviços] meteorológicos que foram perseguidos? Sabe que havia uma senhora – e agora vou-lhe dizer a si – que perdeu o bebé, três meses, dentro das instalações? Você não sabe nem quis saber. Porque se tivesse falado comigo, você sabia mais coisas”, criticou Pereira Coutinho.

Raimundo do Rosário respondeu, citando o relatório elaborado pelo Comissariado Conta a Corrupção, que avançou que não foi encontrada “nenhuma prova de qualquer violação de disposições legais das áreas relativas ou de procedimentos legalmente estabelecidos”: “Se não cumpri a lei, o senhor [José Pereira Coutinho] saberá os canais. (…) Se o senhor entender que a lei não foi atendida, pode dar início ao processo”, declarou ainda o dirigente.

José Pereira Coutinho acusou ainda o Governo de fazer do ex-director dos SMG um “bode expiatório” e o único responsável pelas falhas dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos na resposta aos tufões.

“O senhor director [Fong Soi Kun], como o senhor deputado sabe, estava, quando se demitiu, no seu trigésimo sexto ano de serviço. Como o senhor deputado sabe, e muito bem, aos 36 anos completamos a carreira para efeitos de aposentação”m recordou o secretário para os Transportes e Obras Públicas. “Ele, tal como eu, começou no escalão mais baixo. Chegámos os dois a director, temos esta semelhança. Em mais de 35 anos, nos últimos 20 anos exerceu cargos de direcção: subdirector e director. Não sei se a gestão é boa ou não é, mas andou 20 anos na direcção”, respondeu Raimundo do Rosário. J.F.