Hoi Va Pou substitui Au Chi Keung na vice-presidência do IAS  

A actual chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga, Hoi Va Pou, foi ontem nomeada vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), em substituição de Au Chi Keung, que se vai aposentar.

De acordo com as informações avançadas pelo gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Hoi Va Pou entrou para a função pública em 1994, sendo licenciada em Educação. Hoi Va Pou desempenhou as funções de técnica superior do Gabinete para a Prevenção e Tratamento da Toxicodependência entre 1994 e 1999. Depois do gabinete ter sido afecto ao Instituto de Acção Social, foi nomeada chefe da Divisão de Prevenção Primária durante o período entre 1999 e 2015. De acordo com a mesma nota, desde 2016 que a responsável ocupa o cargo de chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga.

Hoi Va Pou trabalha para o Governo há 23 anos, 18 dos quais em cargos de chefia: “O seu relevante espírito de missão e excelente competência tem vindo a liderar activamente o trabalho dos trabalhadores, portanto, é de reconhecida competência profissional e aptidão para assumir o cargo de vice-presidente do Instituto de Acção Social”, considera o gabinete de Alexis Tam. Hoi Va Pou inicia-se nas novas funções a 1 de Janeiro do próximo ano.