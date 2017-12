Futuro do gás natural, resíduos sólidos e redes pedonais preocupam deputados

Durante a sessão de perguntas e respostas com o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, alguns deputados mostraram-se preocupados com as políticas de protecção ambiental. O gás natural terá a sua nova etapa na Península de Macau no próximo ano. Já a rede pedonal com que o Governo tenciona cobrir todo o território não deve sair tão cedo do papel.

Joana Figueira

A Península de Macau será a etapa que se segue no processo de instalação da rede de abastecimento de gás natural, mas só depois de escolhidos e confirmados os locais adequados, avançou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas durante o debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. Raimundo do Rosário esclareceu que a instalação começou por ser feita nas zonas novas da cidade, depois de questionado pelo deputado Ip Sio Kai sobre os trabalhos desenvolvidos e sobre os mecanismo de promoção das potencialidades do gás natural junto da população.

“[As instalações] começaram nas zonas novas. A Península de Macau vai ser a próxima etapa. Aproveitámos para desenvolver o trabalho nas zonas novas. Depois vamos conduzir um projecto em Ká-Ho, que tem a ver com geradores de gás natural”, afirmou Raimundo do Rosário.

Em meados deste ano, o Governo tentava perceber se a construção, em Coloane, de uma Central de Processamento de Gás Natural com o propósito de produzir energia eléctrica vai ou não encarecer os preços da electricidade praticados no território. A construção da estrutura ainda está em processo de aprovação, sendo uma das razões o custo associado à empreitada. A obra deverá custar cerca de três mil milhões de patacas.

“O Governo celebrou um contrato com o prazo de 25 anos e a concessionária [Companhia de Gestão e de Participação e Energia Sinosky], durante este ano, tem de concluir a instalação de gás natural. Quanto à sua rede de abastecimento, só em Coloane e na Taipa está concluída a construção [da rede de gasodutos]. Passo a passo vai chegar a Macau”, disse o deputado Ip Sio Kai.

Raimundo do Rosário assumiu que o Governo continua a enfrentar “alguns problemas em relação ao gás natural. Quando quisermos instalar, há que obter a concordância das pessoas do edifício e há que estar em contacto com a companhia concessionária”.

“Queremos a implementação para que no futuro haja mais pessoas a utilizarem o gás natural. Nos grande hotéis, nunca pensaram em utilizar o gás natural. Depois de contacto, diálogo, parece que querem alterar os seus equipamentos para instalarem gás natural. Quais são os trabalhos de promoção?”, questionou Ip Sio Kai. “Há muitas exigências”, apontou o governante, sendo também necessário “arranjar terrenos para o desenvolvimento do gás natural”.

No relatório das Linhas de Acção Governativa para 2018, lê-se que “após a confirmação de escolha de locais adequados para a construção das câmaras de válvula nas extremidades do gasoduto submarino, que ligará a Taipa e a Península de Macau, serão lançados, o mais rapidamente possível, os trabalhos de projecto e construção do gasoduto submarino, para o alargamento da rede de fornecimento de gás à Península de Macau”.

PROTECÇÃO AMBIENTAL E A REDE PEDONAL

Durante a sessão de perguntas e respostas que decorreu ontem na Assembleia Legislativa (AL), foram vários os deputados que abordaram as políticas ambientais, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento de resíduos sólidos. O deputado Iao Teng Pio quer que o Governo “adopte medidas para reduzir os resíduos das entidades privadas e turistas” e a deputada Agnes Lam quer que o trabalho seja acelerado e considerado “uma prioridade”: “Vou continuar a esforçar-me a trabalhar na protecção ambiental”, afirmou o secretário para os Transportes e Obras Públicas. “Não tenho um plano para toda a via pedonal para Macau, claro que vou pensar nisso”, disse ainda Raimundo do Rosário, quando interrogado sobre o actual panorama no que toca à criação de um sistema pedonal em Macau.

A avaliação do impacto ambiental referente ao “Estudo de viabilidade do sistema pedonal ao redor da Colina da Guia” já foi concluído, mas o governante reconhece que há ainda muito trabalho a fazer: “Estamos um bocadinho atrasados porque no início não recebemos propostas. Isto não ocorre muitas vezes, mas ocorreu. Por isso é que tive de recomeçar”, explicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.