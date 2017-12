Exportações: Empresas com pouca confiança para os próximos seis meses

De acordo com as conclusões do mais recente inquérito de conjuntura ao sector industrial exportador, publicadas ontem pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), apenas 5,5 por cento das empresas inquiridas anteciparam uma perspectiva optimista para os próximos seis meses, representando um decréscimo de 6,9 pontos percentuais face ao segundo trimestre de 2017 (12,4 por cento) e uma descida de 13 pontos percentuais perante o mesmo período de 2016 (18,5 por cento). Entre as empresas inquiridas, 4,6 por cento antecipam um “forte aumento” e 0,9 por cento um “ligeiro crescimento” nas exportações, acrescenta a Direcção dos Serviços de Economia.

O conjunto das empresas que antecipavam uma evolução “menos favorável” foi de 13,2 por cento, correspondendo a um aumento de 8,2 por cento em relação ao segundo trimestre de 2017, e também uma subida de três pontos percentuais face ao mesmo período de 2016. Entre estas, 1,3 por cento apontaram para um “ligeiro decréscimo” e 11,9 por cento para um “forte declínio”. As empresas que previam uma situação semelhante reduziram ligeiramente de 82,6 por cento no segundo trimestre do ano para 81,3 por cento no terceiro trimestre, representando uma descida de 1,3 pontos percentuais. De acordo com a Direcção dos Serviços de Economia, estes dados “traduzem fraca confiança das empresas em relação às exportações no futuro”.

Com base nos resultados do inquérito relativamente às dificuldades que afectam as actividades de exportação, 16,4 por cento das empresas exportadoras consideram “Insuficiência de Trabalhadores” como o maior problema que estão a encarar, enquanto que 13,8 por cento apontaram para “Preços Elevados das Matérias-Primas”, 2 por cento “Insuficiente Volume de Encomendas” e 1,1 por cento para “Preços Mais Competitivos Praticados no Estrangeiro”.

Para os próximos três meses, 20,6 por cento das empresas inquiridas preocupam-se principalmente com a “Insuficiência de Trabalhadores”, seguindo-se “Preços Mais Competitivos Praticados no Estrangeiro” (17,7 por cento), “Salários Elevados” (14,6 por cento) e “Preços Elevados das Matérias-Primas” (6,8 por cento).

No que diz respeito aos mercados de destino das exportações, as empresas inquiridas consideram em geral que o Interior da China é o “mercado com performance relativamente melhor”, apresentando um índice de 23,1 por cento.