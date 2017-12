Escola Portuguesa de Macau nas meias-finais do Campeonato Escolar de Futebol

A equipa de futebol da Escola Portuguesa de Macau (EPM) garantiu na terça-feira a passagem às meias-finais do Campeonato Escolar da modalidade, uma prova dinamizada pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). O onze da EPM concluiu a fase de grupos sem qualquer derrota, tendo apontado 25 golos sem consentir nenhum.

O grupo de trabalho da Escola Portuguesa de Macau, que conta com Nuno Capela – treinador que na última temporada da Liga de Elite orientou o Sporting Clube de Macau – na equipa técnica, iniciou a participação na prova com uma vitória por três bolas a zero frente à Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau, tendo depois goleado as formações da Escola Pui Va por 5-0 e da Escola Cham Son por 7-0. O onze da EPM despediu-se da fase de grupos da competição com uma nova goleada, desta feita sobre a Escola Hou Kong. Os jovens atletas da Escola Portuguesa de Macau golearam a formação adversária por dez golos sem resposta.