Edmund Ho: Hengqin vai entrar “numa nova era”

O vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Edmund Ho, marcou esta quarta-feira presença numa reunião, em Zhuhai, da Comissão de Conselho de Desenvolvimento da Nova Zona de Hengqin. No entender do antigo Chefe do Executivo da RAEM, a zona nova da Ilha da Montanha vai entrar “numa nova era”, apontando algumas sugestões em prol do desenvolvimento da região.

Desta forma, Edmund Ho destacou a importância de se facilitar o fluxo de recursos, impulsionando paralelamente, a inovação, contando para isso com uma maior “integração e interconexão” entre Macau e Hong Kong.

O vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês considera ainda que as políticas sobre o desenvolvimento da zona deverão ser “mais precisas”, com um “planeamento sistemático e holístico”, procurando ainda estreitar a ligação entre as indústrias.

Por fim, Edmund Ho sublinhou a importância de se promover uma cooperação social “mais unida”, juntando as indústrias, a cidade e a população em geral para “construir uma baía habitável”.