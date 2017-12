DSEJ vai disponibilizar recursos para incrementar hábitos de leitura  

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DESJ) pretende alocar recursos do Fundo de Desenvolvimento Educativo para, em coordenação com os encarregados de educação dos estudantes, aumentar os hábitos de leitura dos alunos do primeiro ciclo. À margem da reunião conjunta dos Conselhos de Educação para o Ensino Não Superior e de Juventude, que ontem decorreu, um responsável do organismo disse ainda ter sido elaborada a proposta de construção de quatro escolas no terreno do Canídromo, já anunciada por Alexis Tam, para remeter ao Conselho do Planeamento Urbanístico, que pressupõe uma capacidade para acolher entre 4500 a 5600 alunos.

Sílvia Gonçalves

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DESJ) pretende recorrer aos encarregados de educação para aumentar os hábitos de leitura das crianças do ensino básico. Entre as conclusões do Estudo Internacional de Leitura e Literacia (PIRLS) – apresentados há dois dias, e em que Macau surge na 19ª posição entre cinquenta países e territórios – figura o baixo interesse dos progenitores pela leitura, o que, entende o organismo, influencia o apego dos filhos pelos livros. Os Serviços de Educação e Juventude pretendem, por isso, alocar recursos, através do Fundo de Desenvolvimento Educativo, para incrementar hábitos de leitura, numa relação estreita com os encarregados de educação, referiu ontem a Coordenadora de Inspecção Escolar da DSEJ, após a reunião conjunta dos Conselhos de Educação para o Ensino Não Superior e de Juventude. Referindo-se à proposta de construção de quatro escolas no terreno do Canídromo, apresentada à tutela das Obras Públicas, e anunciada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura no debate das Linhas de Acção Governativa, o chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos da DSEJ, Wong Kin Mou, diz já ter sido elaborada a proposta para o Conselho do Planeamento Urbanístico. Wong Kin Mou referiu ainda que as quatro escolas poderão acolher entre 4500 a 5600 alunos.

Os resultados do PIRLS – programa que avalia a proficiência em leitura de crianças do 4º ano do ensino básico – esta semana apresentados, indicam o baixo interesse dos progenitores pela leitura. Questionada sobre que medidas pretende o Executivo implementar para aumentar o nível de literacia dos estudantes do ensino básico do território, a coordenadora de Inspecção Escolar da DSEJ, Wong I Lin, aponta aos encarregados de educação e à necessidade de neles incrementar hábitos de leitura, que necessariamente se estenderão aos filhos: “Pensamos em como aumentar a capacidade de leitura dos alunos. Achamos que o papel dos pais é muito importante, vamos ver o que podemos fazer para aumentar a literacia, como devem os pais acompanhar os filhos entre os três e os seis anos para cultivarem hábitos de leitura”.

Wong I Lin salienta que o relatório do PIRLS estabelece uma correlação entre filhos e progenitores: “Segundo o relatório, se os pais gostam de ler, os filhos também vão adquirir mais hábitos de leitura. Vamos ver junto dos pais e apresentar propostas sobre como cultivar hábitos de leitura. A coordenadora deixou o exemplo de uma medida que será implementada pelo organismo: “Através do Fundo de Desenvolvimento Educativo vamos alocar recursos para que os pais desenvolvam esses hábitos de leitura”, não especificando, contudo, a sua concretização.

No debate das Linhas de Acção Governativa para a área de Assuntos Sociais e Cultura, que decorreu na passada semana, Alexis Tam anunciou ter apresentado à tutela das Obras Públicas uma proposta para a construção de quatro escolas no terreno do Canídromo, cuja concessão termina em Julho do próximo ano, para servir a zona Norte. Em declarações aos jornalistas, ontem, após a reunião conjunta dos Conselhos de Educação para o Ensino Não Superior e de Juventude, o chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos da DSEJ, Wong Kin Mou, referiu que a proposta para encaminhar para o Conselho do Planeamento Urbanístico já está elaborada e detalhou alguns dos seus elementos: “Já elaboramos a proposta para submeter ao Conselho do Planeamento Urbanístico. O terreno ocupa uma área de mais de 40 mil metros quadrados. A nossa proposta é para aproveitar a área das instalações, com 16 mil metros quadrados para construir as quatro escolas. É preciso haver uma área para desporto, pelo que também podemos aproveitar o campo do Canídromo”. Um projecto que visa, reiterou, “a materialização da ‘Obra Céu Azul’”, com que o Executivo pretende deslocar escolas actualmente instaladas nos pódios de edifícios. As quatro escolas, adiantou ainda o responsável, poderão acolher entre 4500 a 5600 alunos.