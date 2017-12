De fora da AFC, Monte Carlo vai estudar participação na próxima época

A equipa de futebol do Clube Desportivo Monte Carlo, vice-campeã no âmbito da última edição da Liga de Elite, teria direito a disputar o ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Asiática de Futebol (AFC), caso tivesse formalizado a devida inscrição.

Porém, Firmino Mendonça lamenta não ter sido notificado atempadamente por parte das entidades desportivas do território: “O Monte Carlo não se inscreveu. Através dos membros do clube me terem dito que o Monte Carlo podia participar, mas não recebemos nenhuma carta da Associação de Futebol de Macau a dizer que podíamos”, referiu o presidente do clube ‘canarinho’ ao PONTO FINAL.

No entanto, Firmino Mendonça não fecha a porta a uma eventual participação no próximo ano, contando que o clube fique nos dois primeiros lugares da tabela classificativ: “Vamos ver se as coisas ficam melhor organizadas também por parte da Associação de Futebol de Macau. Assim já nos poderemos preparar melhor. Não pode ser à última hora”, prosseguiu.

O mês de Dezembro poderá também trazer novidades relativamente ao futuro do Clube Desportivo Monte Carlo. Firmino Mendonça preferiu não adiantar grandes detalhes para já, referindo apenas que “o clube tem outros projectos” que deverão focar-se mais no exterior: “Vai ainda haver uma reunião da Assembleia-Geral para falar sobre o Monte Carlo e sobre o futebol. Nada está definido”, garantiu o dirigente.

Questionado sobre a continuidade do treinador Cláudio Roberto, o presidente ‘canarinho’ referiu apenas que as partes estão “em fase de conversações”, não se sabendo ainda se o técnico brasileiro “ vai permanecer em Macau ou embarcar no nosso projecto noutra localidade”.

Ainda em relação à equipa de futebol, Firmino Mendonça disse que estão a averiguar a possibilidade do clube fazer um estágio na República Popular da China entre 23 e 27 de Dezembro: “Ainda estamos a convocar pessoal para saber se estão disponíveis Se tivermos número suficiente iremos participar. Senão, faremos três ou quatro jogos amigáveis”, concluiu.

