Cristiano Ronaldo pode vir a abrir hotel em Macau  

Macau poderá vir a ser uma das futuras localizações de uma das novas unidades hoteleiras da joint-venture Pestana CR7, com Cristiano Ronaldo e o Grupo Pestana à procura de novos destinos por onde possam expandir o negócio. A notícia é avançada pela agência noticiosa Reuters que avança que até ao final do próximo ano está prevista a inauguração de dois empreendimentos com a chancela Pestana CR7: “Nós temos contactos para entrar noutros mercados onde a marca CR7 é forte [como] a Ásia, o Médio Oriente”, disse José Theotónio, director-geral do Grupo Pestana, citado pela agência noticiosa. O gestor acrescenta à lista os nomes de cidades da China continental, Macau, o Dubai e o Qatar.

José Theotónio avançou também à Reuters que os próximos dois hotéis irão ser inaugurados em Madrid e na praça de Times Square, em Nova Iorque, no final de 2018. No total, o Grupo Pestana e Cristiano Ronaldo investiram 75 milhões de euros – acerca de 713.60 milhões de patacas – na marca Pestana CR7, incluindo os dois hotéis já em funcionamento em Lisboa e na Madeira: “Esta marca conjunta está a abrir possibilidades para nós, Pestana, em locais onde dificilmente conseguiríamos chegar sozinhos”, disse Theotónio.

Porém, a futura expansão da cadeia hoteleira da marca CR7 irá depender do sucesso alcançado pelos empreendimentos de Madrid e de Nova Iorque. “Contrariamente ao que se possa pensar”, a marca CR7 é bastante conhecida nos Estados Unidos da América, indicam os estudos de mercado conduzidos pelo Grupo Pestana.

O grupo português, que detém noventa hotéis, espera que a parceria com o jogador de futebol mais bem pago do mundo o torne capaz de competir por uma fracção do mercado internacional de luxo, contra rivais como a espanhola Meliá, a francesa AccorHotels e a norte-americana Marriott International. O primeiro hotel Pestana foi inaugurado no arquipélago da Madeira e, desde então, o grupo já se expandiu para o resto de Portugal, Europa, África e América. Dois terços das suas receitas são provenientes de Portugal, onde o Grupo Pestana é o maior operador com cinco por cento do mercado.

O grupo pretende atingir a marca dos 100 hotéis até ao início de 2019, incluindo os empreendimentos com Cristiano Ronaldo, e investir 200 milhões de euros (cerca de 1.9 mil milhões de patacas) ao longo dos próximos cinco anos. Cristiano Ronaldo foi considerado pela Forbes como o jogador de futebol mais bem pago do mundo, com rendimentos na ordem dos 93 milhões de dólares norte-americanos (cerca de 748 milhões de patacas) só este ano.