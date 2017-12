Correios de Macau de olhos nos serviços 5G

O novo regime de atribuição de licenças de telecomunicações está já em fase de planeamento, mas a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações ainda não dispõe de uma calendarização no que diz respeito à revisão dos actuais contratos de concessão. Ontem, em declarações à Rádio Macau, a directora dos Correios, Derby Lau, garantiu ainda que o Governo se mantém atento aos últimos desenvolvimentos tecnológicos, nomeadamente no que diz respeito aos serviços de telecomunicações 5G: “A investigação nas redes 5G está a desenvolver-se rapidamente na China Continental, na Coreia do Sul e no Japão, países onde este serviço deve ser implementado ou em 2019 ou em 2020”, lembrou a responsável.

