Coordenador do GAES assume existência de “interpretações diferentes” no caso Wei Zhao

As circunstâncias em que está envolto o fim do contrato do actual reitor da Universidade de Macau já estão a ser analisadas pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). A informação foi ontem revelada pelo coordenador do organismo, Sou Chio Fai, que assumiu ainda que o caso suscitou “diferentes interpretações” jurídicas.

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) já se encontra a analisar o caso relativo ao término do contrato de Wei Zhao, reitor da Universidade de Macau (UM), depois de na semana passada o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, ter revelado que iria incumbir o organismo de analisar o assunto em detalhe.

Em declarações ao PONTO FINAL, Sou Chio Fai, coordenador do GAES, explicou que, actualmente, se encontram no “processo de análise do assunto” e que, “de momento, não há uma data prevista para entregar o relatório”. O dirigente assumiu ainda existirem diferentes interpretações jurídicas sobre os contornos do caso.

Sobre o chamado “período de nojo” de seis meses que alegadamente Wei Zhao estaria obrigado a cumprir antes de iniciar funções numa outra instituição de ensino superior, Sou Chio Fai adiantou que este é um dos pontos que estão a ser analisados: “Isto suscita uma interpretação diferente entre diferentes juristas por isso isto é um ponto que estamos a analisar e estamos a trabalhar juntamente com outros serviços públicos, nomeadamente com os SAFP [Serviços de Administração e Função Pública] porque isto trata-se do estatuto do dirigente de uma instituição de ensino superior pública”, explicou.

“Por outro lado, a outra questão é relativa à data de início do serviço na outra instituição de ensino superior fora de Macau. Também há alguma diferença de interpretação por isso estamos a analisar isto também”, referiu o dirigente, que esclareceu ainda que o GAES não tem “nenhuma posição sobre este caso”. Questionado sobre a possibilidade de o relatório ser entregue ainda este ano, Sou Chio Fai não se comprometeu com datas e disse apenas que o organismo quer concluir o processo “o mais rápido possível”.

Quando questionado sobre se Wei Zhao iria ser auscultado no âmbito da elaboração do relatório, o coordenador do GAES disse apenas que “de momento isto ainda é uma análise documental”. E em relação à futura instituição onde o actual reitor vai assumir funções? “Em princípio não, porque isto tem vários pontos que temos que analisar por isso de momento ainda é uma análise documental”, explicou.

A notícia de que Wei Zhao teria sido acusado de violação do contrato celebrado com a instituição de ensino superior foi avançada pelo Jornal Tribuna de Macau que escreveu que o Conselho da Universidade de Macau solicitou esclarecimentos ao académico. Porém, pouco tempo depois, a informação foi desmentida pela própria Universidade, que explicou que o actual reitor apresentou a sua carta de demissão a Chui Sai On, de quem obteve a aprovação da mesma.

Wei Zhao irá cessar funções como reitor da Universidade de Macau a 31 de Dezembro e, no dia seguinte, irá assumir o cargo de director da área da investigação da Universidade Americana de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. O ainda reitor da maior instituição de ensino do território vai ser substituido por Yonghua Song, académico da área da engenharia electrotécnica.

GAES ABERTO A COOPERAÇÃO COM A3ES

Sou Chio Fai pronunciou-se ontem também acerca do reconhecimento dos cursos de ensino superior em Macau, mostrando-se disponível para cooperar com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) portuguesa. Segundo explicou o responsável, o reconhecimento das habilitações pode ser alcançado através da celebração de um protocolo entre instituições ou pela avaliação desta agência: “Antigamente tínhamos esta ideia de celebrar um acordo, [mas] agora a posição do Governo português é que a gente podia fazer por via do reconhecimento através da avaliação feita pela agência”, assumiu.

E está o GAES disponível para cooperar com a A3ES? “Com certeza. Neste momento o Instituto Politécnico de Macau também está a trabalhar com a Agência Portuguesa da Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para avaliar os cursos”, garantiu Sou Chio Fai.