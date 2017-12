Assembleia Legislativa justifica presença de agentes da PSP com manutenção da ordem  

A Assembleia Legislativa (AL) reagiu ontem, em comunicado, ao pedido de esclarecimento dos órgãos de comunicação social sobre a presença de agentes da Polícia de Segurança Pública no interior do edifício da Assembleia Legislativa, na passada segunda-feira, após a votação que ditou a suspensão do mandato do deputado Sulu Sou. Os agentes em questão filmaram as declarações que o activista prestou à imprensa na sequência do debate. Numa resposta breve, os responsáveis pelo hemiciclo alegam que quando, após avaliação, concluem ser necessário apoio para assegurar a ordem no local, o solicitam às forças de segurança.

Em nota ontem remetida à comunicação social, a Assembleia Legislativa invoca o artigo 9.º do Regimento da Assembleia Legislativa, salientando que “compete ao Presidente manter a ordem e a disciplina, bem como a segurança da Assembleia Legislativa, tomando as medidas que entender convenientes”. Assim sendo, explica o órgão legislativo, “quando pela avaliação da situação se conclui que é necessário apoio para assegurar a ordem na Assembleia Legislativa e garantir o funcionamento das reuniões plenárias, a Assembleia Legislativa solicita-o à Polícia, com vista à manutenção da ordem”. A mesma nota não explica, contudo, porque concluiu o presidente da Assembleia Legislativa ser necessário assegurar a ordem no dia da votação em plenário da suspensão do mandato de um deputado ou porque filmaram os agentes – que se encontravam à paisana – a conferência de imprensa.

Em declarações ao jornal Hoje Macau, ontem publicadas, a Polícia de Segurança Pública criticou a postura de Sulu Sou, que no momento da conferência de imprensa interpelou os dois agentes, pedindo-lhes que se identificassem: “A PSP lamenta muito o comportamento do deputado, ontem [segunda-feira], que apontou para os nossos agentes e os questionou”.

Ao mesmo jornal, a força policial esclareceu ainda estar no local por requisição da AL: “A pedido da Assembleia Legislativa, o Corpo da Polícia de Segurança Pública colocou adequadamente agentes policiais no interior da Assembleia, para garantir a ordem e o funcionamento normal da AL”.