Albergue assinala 18 anos da RAEM com exposição de Zuo Zheng Yao

O Albergue SCM vai acolher, a partir da próxima quarta-feira, uma exposição do pintor chinês Zuo Zheng Yao, com o propósito de assinalar os 18 anos da transferência de soberania de Macau para a República Popular da China. O artista vai trazer ao território peças de cerâmica e também pinturas em tinta da China sobre papel. A exposição conta com a curadoria de James Chu, presidente da Associação de Designers de Macau e um dos fundadores do Macau Design Center. A mostra poderá ser visitada na Galeria A2 do Albergue SCM entre terça a domingo até ao próximo dia 4 de Fevereiro.

Zuo Zheng Yao é actualmente professor e orientador do mestrado da Academia de Belas Artes de Cantão, membro da Comissão de Arte Cerâmica da Associação de Artistas da China e da Academia Internacional de Cerâmica da UNESCO. As suas obras integram obras como “A História da Arte na China do Século XX”, publicada pelo MIT Press e “China Modern Art History”. Ao pintor foi atribuído o prémio de mérito e excelência do Ministério da Cultura da China e também o prémio de ouro na Exposição Contemporânea de Arte Cerâmica de Guangdong.