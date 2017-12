AFC: Benfica de Macau conhece adversários e promete jogar “taco a taco”

O Benfica de Macau ficou ontem a conhecer dois dos adversários que vai ter que defrontar na fase de grupos da Taça da Confederação Asiática de Futebol. O nome da terceira equipa só será definido após um ‘play-off’ entre o vice-campeão da Coreia do Norte e o campeão da Mongólia. O sorteio decorreu na Malásia e contou com a presença de Duarte Alves, em representação das “águias” do território.

Pedro André Santos

O April 25 Sports Club, da Coreia do Norte, e o Hang Yuen FC, de Taiwan, são os nomes já conhecidos das equipas que irão medir forças com o Benfica de Macau na fase de grupos da Taça da Confederação Asiática de Futebol (AFC). O terceiro nome deverá surgir do confronto entre o vice-campeão da Coreia do Norte e o campeão da Mongólia, num ‘play-off’ que está agendado para Fevereiro.

Em jeito de antevisão, Duarte Alves considera que “não serão jogos fáceis”, lembrando que os adversários têm todos mais experiência nas competições asiáticas de futebol. No entanto, o dirigente promete disputar “taco a taco” cada partida: “Tendo em conta a experiência que tivemos no Quirguistão, contra países com ranking bastante mais alto do que o nosso, conseguimos responder ao mesmo nível. Vai ser muito interessante e acredito que vão ser jogos competitivos que iremos trazer a Macau e também a jogar lá fora”, referiu ao PONTO FINAL o dirigente do clube encarnado.

Duarte Alves recorda que será a primeira vez que o Benfica de Macau vai participar nesta fase da competição, que irá decorrer paralelamente à Liga de Elite, o que irá “obrigar a uma rotatividade do plantel e a um planeamento diferente” do que aquele a que o emblema encarnado está habituado.

“Passar o grupo não vai ser fácil mas vamos fazer o nosso melhor e tentar ir o mais longe possível”, disse o responsável, destacando o April 25 SC, da Coreia do Norte, como um dos adversários mais perigosos: “Foi-me dito que foram até à semi-final no ano passado, e têm o melhor marcador da edição anterior”, atirou.

As “águias” do território vão estrear-se na competição a 6 ou 7 de Março. A fase de grupos prolonga-se até Maio. O próximo passo será agora estudar os adversários, para não enfrentarem a competição de forma totalmente desconhecida: “São equipas que já disputaram jogos da AFC e esse será o primeiro recurso a que vamos recorrer para estudar os nossos adversários. Depois iremos falar com pessoas na indústria que já jogaram contra estas equipas para nos prepararmos melhor”, acrescentou.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre o futuro da estrutura da equipa encarnada, Duarte Alves referiu que estão a ser estudadas “todas as opções”, sendo que o objectivo do clube passa por revalidar o título: “Estamos a trabalhar nisso e espero no início da próxima semana ter tudo resolvido. Equipa técnica e também na estratégia dos estrangeiros. No ano passado tínhamos quatro estrangeiros. Vai ser mais ou menos nesta base, mas agora com a AFC temos também de estudar melhor a estratégia”, explicou.