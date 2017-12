Abertura do MGM Cotai poderá contribuir para o aumento das rendas em Macau  

“A curto prazo, provavelmente as rendas [em Macau] vão aumentar em cerca de cinco por cento no próximo ano por causa da abertura do novo hotel [MGM Macau]”. O prognóstico é de Thomas Lam, responsável pela avaliação e consultadoria da empresa de imobiliário Knight Frank, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, citado pelo South China Morning Post. Explica Lam que o encarecimento se deverá ficar a dever a um aumento da procura, preconizado “pelos funcionários do resort prestes a abrir, tais como gestores expatriados que geralmente vêm de Las Vegas, nos Estados Unidos, de Hong Kong e do Sudeste Asiático”.

De acordo com o diário em língua inglesa da vizinha RAEHK, actualmente a MGM China emprega cerca de seis mil pessoas, das quais 75 por cento são de Macau. Com a abertura do novo empreendimento no Cotai, o número pode facilmente duplicar. Thomas Lam estima que os funcionários do empreendimento, que demorou cinco anos a ser construído, vão dar origem a uma procura de entre 500 a mil fracções habitacionais.

De acordo com a empresa de consultadoria JLL, também citada pelo South China Morning Post, a evidência mais óbvia do crescimento pode ser vista no One Oasis, em Coloane, onde os índices de rendas aumentaram em cerca de cinco por cento, com alguns dos empregados a escolherem já este local para residir: “Isto deve-se à sua proximidade com a strip do Cotai e com a ilha de Henqin em Zhuhai”, explicou Gregory Ku, director-geral da JLL Macau.

Porém, a mesma empresa notou ainda que com mais 1.500 unidades a serem acrescentadas ao mercado de arrendamento de Macau no próximo ano, tal poderá contribuir para diminuir a pressão no que toca ao aumento das rendas na cidade.

O South China Morning Post escreve ainda que as rendas no One Oasis variam entre o 9.500 e os 12.500 dólares de Hong Kong por mês. Em termos comparativos, um apartamento pelo mesmo preço na vizinha região administrativa especial pode apenas ser encontrados na zona dos Novos Territórios ou nas áreas de Tin Shui Wai e Sheung Shui.