“Verão Saturno” abre hoje o “Sound and Image Challenge”  

A ficção portuguesa “Verão Saturno”, de Mónica Lima, e o documentário ficção “Os Deserdados”, da espanhola Laura Ferrés, abrem hoje a oitava edição do festival Sound & Image Challenge de curtas-metragens.

O festival, que terá em competição 44 curtas na secção “Shorts” e seis vídeos musicais na competição internacional “Volume”, é organizado pelo Instituto de Estudos Europeus, através da plataforma Creative Macau.

Os filmes vão ser exibidos até domingo no Teatro Dom Pedro V e no Cinema Alegria. A entrega dos prémios vai ter lugar dois dias antes, na sexta-feira.

O Sound & Image Challenge “é na sua génese um formato cinematográfico de curtas-metragens onde se condensam em poucos minutos uma história de vida real ou ficcionada e diversos ingredientes que emocionam o espectador”, informou a organização em comunicado.

As curtas-metragens são provenientes de Portugal, do Brasil, de Macau, de Espanha, do Irão, da Suécia, da França, dos Estados Unidos, de Taiwan, do Equador, do Canadá, da Eslovénia, da Irlanda, da Lituânia, da China, do Chile, da Holanda, da Alemanha, da Índia, do Japão, do Sri Lanka, da Islândia e da República Checa.

As 44 curtas finalistas da competição internacional “Shorts” ficam habilitadas a prémios nas categorias Ficção, Animação e Documentário, e ainda ao prémio de melhor filme do festival e melhor da audiência, acrescenta a mesma nota. Entre os finalistas vão estar quatro curtas nomeadas no âmbito do tema e prémio Identidade Cultural de Macau.

Há também prémios para os seis melhores ‘videoclips’ musicais, finalistas da competição internacional “Volume”.

O festival arranca com a sessão “Cinema Expandido”, uma colaboração do festival internacional de Curtas de Vila do Conde e curadoria de Miguel Dias.

A sessão abre com o filme espanhol “Os Deserdados”, de Laura Ferrés, seguido de “Verão Saturno”, da portuguesa Mónica Lima. Serão também exibidas outras curtas vencedoras do certame de Vila do Conde de 2016 e 2017 como “Água Mole”, de Laura Gonçalves e Xá, “Amélia e Duarte”, de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, e “Surpresa”, de Paulo Patrício.

O programa inclui ainda três “masterclasses”, com o designer gráfico belga Julien Dykmans e o cineasta e argumentista de Hong Kong Zhang Zeming.