Macau integra lista negra da União Europeia que inclui 17 paraísos fiscais  

Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram ontem, em Bruxelas, uma lista negra com 17 jurisdições exteriores ao espaço comunitário, consideradas não cooperantes em matéria fiscal. Antes da confirmação da inclusão de Macau, já o secretário para a Economia e Finanças garantia que “o território não é de forma alguma um local de fuga e evasão fiscal ou um paraíso fiscal”. O economista José Sales Marques dizia ser “inaceitável que a União Europeia coloque Macau numa situação dessas”.

Sílvia Gonçalves

Macau integra uma lista negra de paraísos fiscais ontem aprovada pelos ministros das Finanças da União Europeia (UE), depois de uma reunião em Bruxelas. De acordo com uma notícia ontem publicada pelo jornal Público, o documento inclui 17 jurisdições fora do espaço comunitário, tendo o bloco europeu optado por elaborar uma lista “cinzenta”, com exemplos menos gravosos, onde figuram 47 países que, embora não cumpram totalmente os padrões fiscais europeus, encontram-se já numa fase de ajustamento e serão reavaliados. Ainda antes de confirmada a inclusão de Macau, o secretário para a Economia e Finanças reagiu afirmando que “o território não é de forma alguma um local de fuga e evasão fiscal ou um paraíso fiscal” e garantiu “a cooperação activa com a comunidade internacional, no sentido de combater essas práticas e de promover a justiça tributária”. José Sales Marques considerou ser “inaceitável que a UE coloque Macau numa situação dessas”. Até porque, salientou o economista, as instituições financeiras locais estão a trabalhar no sentido de uma maior transparência.

A notícia da inclusão de Macau numa lista negra da União Europeia havia sido veiculada horas antes pela agência de informação financeira Bloomberg, ainda como uma possibilidade. A confirmação acabaria por chegar horas mais tarde, depois de concluída a reunião dos ministros das Finanças do bloco europeu em Bruxelas. Na lista negra figuram 17 jurisdições consideradas não cooperantes: Macau, Panamá, a Coreia do Sul, a Tunísia, a Samoa Americana, a Samoa Ocidental, o Bahrain, Barbados, Grenada, Ilha de Guam, as Ilhas Marshall, a Mongólia, a Namíbia, as Ilhas Palau, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago.

A edição on-line do Público assinalava ontem que “Macau, região administrativa especial da China desde a transferência de 1999, não faz parte da ‘lista negra’ portuguesa – a que é elaborada pelo Ministério das Finanças e inclui 79 jurisdições –, mas está incluída numa lista elaborada pelo Banco de Portugal para fazer o controlo dos bancos em matéria de branqueamento de capitais. É um caso semelhante ao de Cabo Verde”.

Ainda antes da confirmação, Lionel Leong reagiu, em comunicado, à eventualidade de inclusão na lista negra, afirmando “que o território não é de forma alguma um local de fuga e evasão fiscal ou um paraíso fiscal” e garantiu “a cooperação activa com a comunidade internacional, no sentido de combater essas práticas e de promover a justiça tributária”.

O secretário para a Economia e Finanças assegurou que iria “acompanhar o caso” e reiterou que “ao longo destes anos, o Governo da RAEM tem mantido contactos activos com a União Europeia e outras organizações competentes, com o objectivo destes conhecerem melhor os trabalhos de aperfeiçoamento da legislação em matéria fiscal”, tendo entrado “recentemente em contacto com as organizações internacionais para dar a conhecer os trabalhos que estão a decorrer”.

O titular da pasta da Economia e Finanças garantiu ainda que o Executivo “tem aperfeiçoado os trabalhos de legislação para articular com os critérios e exigências internacionais, incluindo a nova Lei de ‘Troca de Informações em Matéria Fiscal’, aprovada em Maio do corrente ano”. Lionel Leong assinalou que o Governo se encontra “a trabalhar na possível extensão da ‘Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal’ a Macau”. E salientou que, “depois da aplicação da referida Convenção ao território, Macau poderá efectuar com os estados-membros da UE a troca automática de informações”, estando também, a estudar a revisão e o aperfeiçoamento do regime de instituições offshore”.

Também antes de confirmada a integração de Macau na lista das jurisdições favoráveis à evasão fiscal, o PONTO FINAL contactou o economista José Sales Marques, que considerou não fazer sentido a inclusão do território, tendo em conta as acções em curso para uma maior transparência fiscal: “Eu espero que Bruxelas pondere bem essa questão, porque me parece de facto completamente despropositada. Não faz sentido, quem vive em Macau e vai aos bancos sabe perfeitamente que, por indicações da própria Autoridade Monetária e do próprio Governo, os bancos em Macau estão actualmente a colaborar e a trabalhar no sentido de serem o mais transparentes possível”.

O também presidente do Instituto de Estudos Europeus assinalou que “no próximo ano, Macau vai começar a prestar informação automática às autoridades da União Europeia sobre a situação dos cidadãos da UE que se encontram em Macau, do ponto de vista de informações bancárias”. Sales Marques salientou, por fim: “Para mim, isto é uma coisa completamente inaceitável. É inaceitável que a União Europeia coloque Macau numa situação destas, não quero acreditar nisso. Espero sinceramente que a UE pondere muito bem, que deixe de fazer um perfeito disparate”.