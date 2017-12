Terapia da Fala: Licenciatura do IPM registou sete centenas de inscrições para vinte vagas

A nova licenciatura em Ciências de Terapia da Fala e da Linguagem do Instituto Politécnico de Macau (IPM) – a primeira deste género no território – registou 700 inscrições para as vinte vagas que disponibiliza, levando o presidente da instituição a considerar aumentar o número de vagas caso a procura se mantenha.

Segundo noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lei Heong Iok revelou que o Instituto Politécnico de Macau poderá negociar com os departamentos envolvidos na licenciatura um eventual aumento do número de vagas, embora estimando, para já, que a quantidade de vagas existentes poder-se-á manter no próximo ano lectivo.

Questionado sobre o lançamento dos cursos de Terapia Ocupacional e de Fisioterapia, Lei Heong Iok referiu que o processo está “em andamento”, contando com o apoio da Direcção dos Serviço de Educação e Juventude e o do Instituto de Acção Social.

O presidente do IPM falou à margem de uma conferência sobre o valor do pensamentos de Zheng Guanying, que decorreu no Centro de Estudos das Culturas Sino-Ocidentais da instituição de ensino.