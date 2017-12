Sulu Sou: “Vou dar o meu melhor para assistir a todas as sessões plenárias”

Sulu Sou diz que vai continuar a marcar presença nas reuniões plenárias da Assembleia Legislativa, ainda que a partir das galerias do hemiciclo. O activista pró-democrata, que viu o seu mandato como deputado suspenso na segunda-feira, garante que se vai manter atento e declarou-se “feliz” com o apoio que tem recebido nos últimos dias.

Fotografia: Eduardo Martins;

Joana Figueira

Mesmo depois de ver o seu mandato de deputado suspenso, Sulu Sou regressou ontem à Assembleia Legislativa (AL) para assistir ao debate sectorial das Linhas de Acção Governativa relativas à pasta dos Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário. O pró-democrata sentou-se nas galerias, onde ao longo de cerca de cinco horas tirou apontamentos da sessão.

“Vou dar o meu melhor para assistir a todas as sessões plenárias, a partir da bancada. Não acho que vá causar pressão junto dos deputados, mas quero que os nossos apoiantes saibam que eu não vou desistir por causa do resultado [da votação para a suspensão do mandato]. Disse aos nossos apoiantes que podemos ficar tristes uma noite, mas também nos podemos levantar e sermos fortes no dia seguinte”, afirmou Sulu Sou.

O activista pretende regressar hoje à Assembleia Legislativa para entregar a Raimundo do Rosário um documento escrito com as questões que havia preparado, antes da suspensão, para a sessão de perguntas e respostas das Linhas de Acção Governativa. Temas como o ambiente, os resíduos sólidos, a habitação para a população jovem e a obras nas Portas do Cerco estariam em foco na intervenção: “Espero que eles respondam às nossas questões sobre as LAG apesar da minha situação”, disse.

Sulu Sou recusa a ideia de encabeçar qualquer movimento social, estando agora concentrado nas pessoas que o procuram e abordam a Associação Novo Macau e ainda no processo judicial em que é arguido: “Nós enfatizamos que não queremos causar qualquer pressão junto do sistema judicial, portanto o passo a dar depois da minha suspensão tem a ver com os procedimentos judiciais. Vamos tomar medidas, mas por escrito. Vamos estudar o processo com a nossa equipa e com os nossos advogados”, declarou aos jornalistas.

Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, e Scott Chiang, que deixou recentemente o cargo de presidente, são acusados do crime de desobediência qualificada depois de uma manifestação contra a doação de cem milhões de renminbi por parte da Fundação Macau à Universidade de Jinan. O Tribunal Judicial de Base ainda não notificou os activistas sobre a nova data para o início do julgamento, mas acredita Sulu Sou que as férias judiciais deste mês vão atirar o julgamento para o próximo ano.

Questionado sobre de que forma o movimento democrático de Macau pode ser influenciado pela suspensão das funções enquanto deputado, Sulu Sou garante que a Associação Novo Macau vai continuar a fazer parte do processo de desenvolvimento democrático: “Acredito que o meu caso vai fazer com que mais jovens se preocupem com a nossa sociedade e com a nossa cidade. Estou feliz por receber tanto apoio dos mais jovens durante estes dias”, declarou.