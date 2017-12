  Serviços de Saúde detectam caso de legionella  

Uma residente local, de 43 anos, está internada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, depois de ter sido diagnosticada com uma infecção causada pela bactéria legionella pneumophila, a bactéria responsável pela doença do legionário.

A mulher, que de acordo com uma nota dos Serviços de Saúde tem um historial clínico relacionado com embolismo cerebral, foi internada a 3 de Dezembro, depois de ter apresentado febre, dispneia e fatiga, entre outros sintomas. A mulher permanece hospitalizada para tratamento, ainda que se encontre num estado clínico considerado estável.